Concerto dell’Epifania 2020/ Diretta Rai1 da Napoli: Giovanni Allevi tra gli artisti

E’ in corso su Rai1 il tradizionale Concerto dell’Epifania 2020, l’appuntamento in musica che va a concludere le festività natalizie e trasmesso in diretta su Rai1 oggi, lunedì 6 gennaio. A condurre l’evento, in scena dal teatro Mediterraneo di Napoli, è Ingrid Muccitelli che dal palcoscenico del Teatro Mediterraneo di Napoli – e alternativamente dalla platea – sta presentando i vari artisti che si cimentano nelle varie interpretazioni. Al centro della 25esima edizione dell’evento in musica continuano ad esserci i temi già affrontati da Papa Francesco, ovvero l’importanza del dialogo, della riconciliazione e della conversione ecologica. Ad accompagnare i numerosi artisti è l’Orchestra Partenopea di Santa Chiara che vede alla direzione il maestro Adriano Pennino. L’evento è stato ideato e promosso dall’associazione napoletana Oltre il Chiostro onlus, con la collaborazione di Rai Cultura, per la regia di Cristina Fayad.

CONCERTO DELL’EPIFANIA 2020: GLI ARTISTI

Sono molteplici gli artisti che uno dietro l’altro si stanno alternando sul palcoscenico del Concerto dell’Epifania 2020, in diretta su Rai1 e visibile anche in streaming attraverso il portale RaiPlay. Ingrid Muccitelli sta riservando ad ogni cantante, musicista ed artista in generale la dovuta presentazione. Ecco chi sono coloro che si alterneranno nel corso dell’evento: l’attrice Lina Sastri, Avion Travel, Nesli, La Zero, Livio Cori, Francesco Di Leva, Fabiana, Joana Amendoeira, Bungaro, Sud 58 nonché il maestro e compositore internazionale in grado di far emozionare con la sua estrema sensibilità al pianoforte, Giovanni Allevi. L’evento, esattamente come accaduto nelle precedenti edizioni, ospiterà anche la tradizionale consegna dei premi “Nativity in the world” e “Premio Speciale alla memoria di Mario Da Vinci” dedicato alla memoria di uno degli interpreti indimenticati della canzone napoletana.

