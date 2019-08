Concerto di Ferragosto 2019, Limonetto/ Diretta streaming video Rai 3

La nuova edizione del caratteristico Concerto di Ferragosto dell’Orchestra “Bartolomeo Bruni” Città di Cuneo avrà come incantevole cornice dell’edizione 2019 i Prati di San Lorenzo a Limonetto, nel Comune di Limone Piemonte, alla base del Colle di Tenda al confine con la Francia. L’evento per l’occasione verrà anche trasmesso in diretta nazionale TV su Rai3 ed anche su RAI Sata a partire dalle 12.45 di giovedì 15 agosto. Presentato dal giornalista Francesco Marino per la regia di Maria Baratta, le prove generali del concerto, mercoledì 14 agosto sono state aperte al pubblico, anticipando la bellezza dell’evento. Ma qual è il programma? L’incanto del dualismo musica-montagna a Ferragosto si rinnoverà per la 39esima volta nello splendente palcoscenico naturale dei Prati del Vallone di S. Lorenzo, sopra Limonetto. Quest’anno l’interprete solista dell’intero concerto (inizio previsto alle ore 12.55) sarà il particolare repertorio lirico italiano, mancante da circa un decennio a Ferragosto. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL CONCERTO DI FERRAGOSTO 2019 SU RAI 3

Concerto di Ferragosto 2019, ecco il programma e la diretta Rai

Il concerto di Ferragosto verrà diretto dal Maestro Andrea Oddone, l’orchestra Bartolomeo Bruni della città di Cuneo si metterà alla prova in alcune tra le Sinfonie d’opera e musiche di scena più conosciute: dal Guglielmo Tell di Rossini alla Norma di Bellini, dalla Danza delle Ore di Ponchielli alla Marcia trionfale e balli dell’Aida di Verdi. Alle pagine sinfoniche si intervalleranno celeberrime Arie di Puccini (“Vissi d’arte” da “Tosca” e “Un bel dì vedremo” da “Madama Butterfly”) e di Verdi (“D’amor sull’ali rosee” e “Tu vedrai che amore in terra” da “Il Trovatore”), nell’interpretazione di Marta Mari, soprano bresciano molto giovane ma già molto conosciuto ed apprezzato nell’ambiente della lirica. L’incanto dell’evento di oggi, giovedì 15 agosto 2019, non terminerà con la diretta televisiva su Rai3. Ed infatti, altre interessanti perle musicali saranno donate ai presenti nel corso del fuori onda. Dal 1981 il concerto si svolge il 15 agosto in alta montagna e viene trasmesso in diretta con decine di migliaia di spettatori in Italia e all’estero.

Concerto di Ferragosto, come arrivare

Come potete arrivare agevolmente ai Prati di San Lorenzo a Limonetto? Vi ricordiamo che il concerto si trova in una superficie di montagna e da qualsiasi punto di arrivo con i mezzi di trasporto: navette, auto, seggiovie ecc. necessita comunque camminare a piedi per circa 2 km su percorsi sterrati. Per questo motivo è conveniente indossare abbigliamento e calzature comode ed essere in buone condizioni fisiche. I parcheggi per automobili, bus turistici e camper, sono stati organizzati fra Limonetto e Limone 1400, così come cita il sito ufficiale dell’evento. L’ingresso a non sarà più possibile per le autovetture quando i posti auto a disposizione saranno terminati. Gli altri veicoli poi, verranno smistati ai numerosi parcheggi di Limone 1400. Da qui sarà possibile arrivare alla zona del concerto prendendo le seggiovie Morel o Colle di Tenda e facendo a piedi un tratto in discesa di circa 2 km. Per le persone con gravi disabilità certificate avranno un servizio di trasporto in minivan o in fuoristrada dal parcheggio degli impianti di Limonetto fino alla zona del concerto. Se avete la necessità di usufruire di questo servizio, dovrete contattare l’Ufficio Turistico di Limone P.te qualche tempo prima dell’inizio del concerto per organizzare nel miglior modo la gestione del trasporto.



