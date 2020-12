Concerto di Natale 2020 dal teatro alla Scala Milano/ Diretta video streaming e tv

Fra le grandi tradizioni natalizie vi è senza dubbio il Concerto di Natale. Nonostante chiusure dei teatri vari per via delle restrizioni covid, l’evento musicale si terrà comunque quest’oggi, giovedì 24 dicembre, presso il prestigioso Teatro alla Scala di Milano, ma rigorosamente a porte chiuse, senza il pubblico. A dirigere l’orchestra ci sarà il maestro Michele Mariotti, che guiderà i musicisti in un programma dedicato interamente a Mozart, composto dal Concerto per pianoforte n° 9 in Mi bemolle maggiore. La solista sarà invece Beatrice Rana, mentre il soprano sarà Aida Garifullina, che eseguirà il mottetto Exsultate, jubilate.

Un programma “gioioso”, come lo definisce il portale web connessiallopera.it, che ripercorrerà la tradizione salisburghese del 1700, e come detto in precedenza, sul podio a dirigerlo vi sarà Michele Mariotti, uno dei massimi rappresentanti dell’orchestra italiana, che torna alla Scala meneghina dopo aver inaugurato la stagione dell’Opéra di Parigi, con Les Huguenots di Meyerbeer.

CONCERTO DI NATALE 2020 TEATRO ALLA SCALA: I PROTAGONISTI

Già vincitore del titolo di miglior spettacolo del 2018 con la Boheme diretta a Bologna, e poi di miglior direttore nel 2016, Michele Mariotti ha diretto alla Scala numerose opere fra cui Il barbiere di Siviglia, I due Foscari, Orphéé et Eurydice, I masnadieri e il suo debutto con la Filarmonica nel 2019. La solista Beatrice Rana è invece una giovane talenta classe 1993, che ha conquistato i palcoscenici più importanti al mondo, da Vienna a Berlino, passando per Londra, New York, Parigi, e Los Angeles. Aida Garifullina, il soprano, ha invece origini russe, essendo nata a Kazan nel 1987, ed ha debuttato solo recentemente alla Scala, di preciso con il concerto dello scorso 19 ottobre diretto da Fabio Luisi con Jonas Kaufmann. Il concerto di Natale dal teatro alla Scala di Milano sarà visibile in diretta televisiva sul canale Rai 1 e RaiCultura dalle ore 10:25 di oggi, giovedì 24 dicembre, nonché in replica nella giornata di domani, venerdì 25 dicembre, dalle ore 18:00 sul canale Rai 5. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire l’evento in diretta streaming comodamente dal vostro personal computer, tablet o smartphone: vi basterà collegarvi al sito di Rai Play, selezionare il canale dedicato, schiacciare play, e gustarvi lo spettacolo.



