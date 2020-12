Concerto di Natale 2020, Vaticano/ Cantanti e diretta canale 5: da Emma a Renato Zero

ANTICIPAZIONI CONCERTO DI NATALE 2020 SU CANALE 5

Giovedì 24 dicembre, in prima serata su canale 5, torna il Concerto di Natale. L’edizione 2020 del classico appuntamento della Vigilia di Natale che Mediaset regala ogni anno ai propri telespettatori sarà condotto da Federica Panicucci insieme a Don Davide Banzato. A causa della pandemia che ha stravolto le abitudini del mondo, il Natale 2020 sarà più intimo e sicuramente particolare. Tuttavia, quella di canale 5 sarà una serata imperdibile in cui non mancherà la musica, ma soprattutto l’amore e la solidarietà, valori fondamentali in un momento storico che sta mettendo alla prova il mondo. Il concerto sarà trasmesso dall’Auditorium di Via della Conciliazione in Roma e vedrà la partecipazione di tantissimi ospiti musicali che hanno accettato di portare nelle case degli italiani la loro voce nella notte più bella dell’anno.

CONCERTO DI NATALE 2020: TUTTI GLI OSPITI

Come ogni anno, anche il Concerto di Natale 2020 vedrà sul palco Auditorium di Via della Conciliazione in Roma tanti big della musica italiana e internazionale che, oltre ad esibirsi sulle note dei propri successi, intoneranno anche alcune delle canzoni natalizie più famose. Nel corso della serata, Federica Panicucci presenterà, tra gli altri Malika Ayane, Antonino, Arisa, Emma, Roby Facchinetti, Andrea Griminelli, Moreno, Nek, Tosca e Ron, Renato Zero insieme alle star internazionali Dotan (Olanda), Aida Garifullina (Russia), Hong-hu Ada (Giappone) e Amy Macdonald (Scozia). Tutti gli ospiti saranno accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal Maestro Adriano Pennino, con la collaborazione del Maestro Emiliano Facchinetti.

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING

Il Concerto di Natale 2020 “sostiene i progetti di solidarietà di Missioni Don Bosco ONLUS e Scholas Occurrentes che per questa speciale occasione si uniscono insieme per affrontare l’emergenza sociale e educativa causata dalla Pandemia del Covid-19”, come fa sapere il sito dell’evento. Il concerto potrà essere seguito in diretta televisiva su canale 5 giovedì 24 dicembre a partire dalle 21.30 o in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Play o scaricando l’apposita applicazione. Lo spettacolo, poi, sarà trasmesso in replica venerdì 25 dicembre alle 13.40 sempre su canale 5.



