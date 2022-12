Concerto di Natale Camera dei Deputati 2022/ Diretta streaming video: c’è anche Mogol

Il Concerto di Natale dalla Camera dei Deputati 2022 va in scena nella mattinata di oggi, giovedì 22 dicembre 2022, presso l’aula di Montecitorio, alla presenza del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. La diretta streaming video dell’evento musicale è disponibile su Rai Play e in contemporanea anche in tv su Rai Uno (l’inizio della puntata odierna di “Storie Italiane” è stato procrastinato alle 11.05, ndr). A dirigere la “Emozioni Orchestra” è il Maestro Angelo Valori, considerato uno degli allievi più brillanti di Mogol, presente a sua volta a Montecitorio.

Tra gli altri ospiti del Concerto di Natale dalla Camera dei Deputati 2022 figurava anche l’attore Alessandro Preziosi, che leggerà il brano “Per scrivere poesia” tratto dal romanzo “I quaderni di Malte Laurids Brigge”, di Rainer Maria Rilke, e successivamente eseguirà il brano “Emozioni” di Mogol – Battisti, accompagnato dai musicisti Massimo Satta e Giuseppe Barbera. Spazio quindi all’interpretazione di altri brani di Lucio Battisti da parte di Gianmarco Carroccia.

CONCERTO DI NATALE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI 2022, IL PRESIDENTE FONTANA: “MOMENTO DEDICATO A CHI COMBATTE CONTRO LE MALATTIE RARE”

Prima che il Concerto di Natale dalla Camera dei Deputati 2022 prendesse il via, è intervenuto – facendo così gli onori di casa – il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il quale, dopo avere rivolto un ringraziamento ai presenti e agli ospiti, ha voluto allegare un messaggio al suo saluto introduttivo: “In Italia abbiamo la possibilità di imparare da tante persone che silenziosamente tutti i giorni vivono la vita nel miglior modo possibile, sorridendo e amandola nonostante la difficoltà”.

Aggiungendo, successivamente: “Oggi il Concerto di Natale dalla Camera dei Deputati 2022 viene dedicato a Sammy Basso e alla sua associazione e alle persone affette da malattie rare. Credo che sia un insegnamento per tutti quello di iniziare a valutare la propria vita pensando a queste persone e alla loro grande lezione”.

