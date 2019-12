Concerto di Natale da Assisi 2019/ Diretta e streaming video: Ranieri protagonista

Anche per il Natale 2019 torna l’appuntamento con il tradizionale Concerto di Natale dalla Basilica di San Francesco d’Assisi. Registrato sabato 13 dicembre, il concerto di Natale da San Francesco di Assisi 2019 sarà trasmesso oggi, mercoledì 25 dicembre, alle 12.30 su Raiuno. Un appuntamento fisso per il pubblico di Raiuno che potrà ascoltare le bellissime musice del Concerto di Assisi dopo la Santa Messa di Papa Francesco e il successivo Messaggio Natalizio con la Benedizione Urbi et Orbi del Pontefice. Grande musica per i telespettatori di Raiuno nel giorno di Natale che potranno immergersi totalmente non solo nello spirito natalizio, ma anche in quello caritatevole che portano nel mondo i frati francescani. Al concerto ha assistito anche il Presidente Mattarella che ha ricevuto la “Lampada della pace”, riconoscimento che, come fa sapere il portale Assisi news, è stato assegnato nelle ultime edizioni al Presidente delle Repubblica Colombiana, Juan Manuel Santos, alla Cancelliera tedesca, Angela Merkel, e al Re di Giordania, Abdullah II.

CONCERTO DI NATALE DA ASSISI 2019: MASSIMO RANIERI PROTAGONISTA

Oltre al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al concerto di Natale da Assisi 2019, assisteranno altri rappresentanti dello Stato come il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, e il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Card. Gualtiero Bassetti, il Legato Pontificio per la Basilica di San Francesco, Card. Agostino Vallini, il Presidente RAI, Marcello Foa, l’Amministratore Delegato RAI, Fabrizio Salini, e il Direttore di RAI1, Teresa De Santis. Il concerto, diretto dal maestro Steven Mercurio, vedrà la partecipazione di Massimo Ranieri, Anna Tifu al violino, Marco Braito ed Ercole Ceretta alle trombe. Tutti gli artisti saranno accompagnati dall’Orchestra sinfonica nazionale della RAI, dal coro di voci bianche “I piccoli musici” e dal coro “Coenobium vocale“, guidati dai maestri Mario Mora e Maria Dal Bianco.

GLI AUGURI DI NATALE DELLA COMUNITA’ FRANCESCANA

Per il Natale 2019, la comunità Francescana, come si legge su Assisi News, ha rivolto degli auguri speciali ai fedeli. “Che sia un Natale di speranza vissuto in pace in famiglia e nella sobrietà della vita di tutti i giorni. Per questo Natale – queste sono le parole del direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato – dovremmo fermarci un attimo per ritrovare il rapporto con il tempo e vivere il presente senza fretta. Auspico affinché il Natale illumini le nostre strade e ci renda quelli che non hanno paura del buio, proprio perché dentro la notte, per chi spera, c’è un mondo in attesa”.



