Concerto di Pasqua 2021/ Diretta streaming video: ospiti Ricciarelli, Bennato e…

Si rinnova l’appuntamento tradizionale con il concerto di Pasqua, che anche nel 2021 tornerà a fare compagnia ai telespettatori di Rai Due, più precisamente nella mattinata di lunedì 5 aprile, giorno di Pasquetta. L’appuntamento sarà trasmesso a partire dalle 9 dalla meravigliosa cornice della chiesa di Sant’Agostino di Benevento, dove l’evento è stato registrato lo scorso 25 marzo. A condurre sarà Elena Ballerini, storica ex inviata di “Mezzogiorno in famiglia” e presentatrice di recente di “Quattro zampe in famiglia”.

Ponzio Pilato, chi è e perché si lava le mani/ Significato del gesto, condanna a Gesù

La produzione, diretta dal regista Giulio Di Blasi e realizzata da Melos International, prevede la partecipazione di numerosi artisti di fama internazionale, fra cui spiccano Katia Ricciarelli, Peppe Barra, Maurizio De Giovanni, gli Extraliscio (reduci dall’esperienza al Festival di Sanremo 2021 con “Bianca luce nera”), Enzo Gragnaniello, Eugenio Bennato, Sal Da Vinci, Francesca Maresca, Rosaria De Cicco, In June, Erasmo Petringa, Federico Mecozzi, Beatrice Valente e Paco Ruggiero. A dirigere l’orchestra da camera di Benevento sarà il maestro Leonardo Quadrini.

BENEDIZIONE URBI ET ORBI, MESSAGGIO PASQUA 2021/ Messa Papa: Gesù Risorto è speranza

CONCERTO DI PASQUA 2021, DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI DUE

Grandi nomi, dunque, per il concerto di Pasqua 2021, che allieterà il risveglio degli italiani in occasione di questo lunedì di Pasquetta. Come detto, l’appuntamento, registrato nei giorni scorsi all’interno della chiesa di Sant’Agostino di Benevento, sarà trasmesso a partire dalle 9 su Rai Due, canale comodamente visibile dal proprio televisore per mezzo del digitale terrestre, della piattaforma Tivùsat o di altre pay tv come Sky (canale 102). Tuttavia, per chi non avesse l’opportunità di collegarsi virtualmente con la cittadina campana via tv, esiste l’alternativa della diretta video streaming, con la possibilità di assistere al concerto comodamente dal proprio computer, fisso o portatile che sia, oppure dal proprio smartphone o, ancora, dal proprio tablet. Come fare? È semplicissimo: basterà eseguire l’accesso, mediante il proprio browser di riferimento (o attraverso app precedentemente scaricata sul dispositivo di riferimento, ndr) a RaiPlay, servizio che offre la possibilità di vedere le dirette (e non solo) in onda su tutti i canali targati Rai.

STORIA DI PASQUA/ "Adelina, il dono di battezzarti quando il respiratore non bastava"

CLICCA QUI PER ACCEDERE ALLA DIRETTA DI RAI DUE



© RIPRODUZIONE RISERVATA