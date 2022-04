Concerto di Pasqua 2022/ Diretta streaming video Rai 1: dal duomo di Orvieto

DIRETTA CONCERTO DI PASQUA 2022: UNA SOLENNE PREGHIERA DI PACE

Il concerto di Pasqua 2022 andrà in onda nella serata di oggi, venerdì 15 aprile 2022, su Rai 1, al termine della Via Crucis nella Capitale. Quest’anno, complice anche lo scenario di guerra delineatosi in Ucraina a seguito dell’offensiva russa, datata 24 febbraio e, purtroppo, tuttora in corso, la musica che risuonerà nel duomo di Orvieto simboleggerà una solenne preghiera di pace. Il concerto di Pasqua 2022 è stato registrato sabato 9 aprile, alle 18, e verrà trasmesso in seconda serata e anche su Rai 5 nei prossimi giorni.

Ornella Vanoni si ferma: "Sento voci nella mia testa"/ "Sono agitata, serve riposo"

A suonare saranno i complessi artistici – orchestra e coro – del Maggio Musicale Fiorentino, diretti dal maestro Mark Philip Elder (che sostituisce il maestro Franz Welser Most). Per necessità il programma è stato variato rispetto al precedente e avrà il seguente svolgimento: Franz Joseph Haydn (Preludio dell’opera Creazione per sola orchestra); Wolfgang A. Mozart (“Ah, lo previdi Ah, t’involo agl’occhi miei” – K.272 per Soprano e Orchestra – Lenneke Ruiten, soprano); Franz Joseph Haydn (“Paukenmesse – Missa in tempore belli” in do maggiore per Soli, Coro e Orchestra. Lenneke Ruiten – soprano, Marie Claude Chappuis – mezzosoprano, Matthew Swinsen tenore, Alessandro Luongo baritono).

Antonello Venditti in ospedale, operazione all'occhio: la malattia/ Come sta? "Non sarò allo stadio…"

DIRETTA CONCERTO DI PASQUA 2022: PRESENTE ANCHE L’UNICEF

Nota a margine: al concerto di Pasqua 2022 sarà presente anche l’Unicef, che, come riporta la nota diffusa a mezzo stampa nei giorni antecedenti all’evento, dal 2008 patrocina il progetto “Omaggio all’Umbria”.

Il concerto di Pasqua 2022, realizzato grazie alle risorse dell’associazione “Omaggio all’Umbria” finanziata dal F.U.S, e con il contributo di Regione dell’Umbria, Banca Intesa San Paolo e Sviluppumbria, è stato presentato alla stampa presso la sala d’onore di Palazzo Donini a Perugia, unitamente agli altri eventi dell’edizione 2022 del progetto, dalla presidente dell’associazione, Laura Musella – testimonial Unicef per l’Umbria, dalla presidente di Regione, Donatella Tesei, dall’assessore regionale alla Cultura, Paola Agabiti, dal presidente dell’Opera del Duomo di Orvieto, Andrea Taddei, e dalla numero 1 di Unicef Umbria, Iva Catarinelli.

Alex Baroni, Giorgia la dedica d'amore a 20anni dalla morte/ "Artista irripetibile"

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL CONCERTO DI PASQUA 2022











© RIPRODUZIONE RISERVATA