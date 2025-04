La magia della musica classica si unisce a quella del Duomo di Orvieto per il Concerto di Pasqua 2025, ripreso e trasmesso dalle telecamere di Rai 1 per la veglia del Venerdì Santo. Infatti, andrà in onda dopo la Via Crucis, con orario previsto 00:20. Per la basilica cattedrale di Santa Maria Assunta, capolavoro dell’architettura gotica, si tratta di una conferma, visto che anche gli ultimi concerti pasquali hanno avuto questo scenario. Stavolta il direttore d’orchestra è Zubin Mehta, uno dei mastri più apprezzati e promotore del progetto “Omaggio all’Umbria“.

IL PROGRAMMA DEL CONCERTO DI PASQUA 2025 DAL DUOMO DI ORVIETO

Per quanto riguarda la scaletta, il programma del Concerto di Pasqua 2025 prevede la Sinfonia n.5 in Do minore op.67, la più celebre non solo di Beethoven, ma di ogni tempo, che è stata interpretata al di fuori della sfera musicale come un simbolo della lotta dell’uomo contro il Destino. Ma il programma prevede anche un altro grande della musica classica, Mozart: infatti è incluso il concerto in La Maggiore k.622 per clarinetto e orchestra.

Peraltro, così aveva aperto il concerto a Firenze, che ha sancito il suo ritorno alla guida dell’orchestra fiorentina. L’agenda del maestro è ricca di impegni, visto che oggi, giorno della messa in onda del Concerto di Pasqua 2025, si occuperà del primo concerto sinfonico corale del Festival del Maggio, ma in questo caso sarà protagonista la Messa da Requiem di Verdi, invece tra giugno e luglio dirigerà Aida, poi chiuderà con il concerto su Hindemith, Beethoven e Strauss.

Il Concerto di Pasqua 2025 è trasmesso dalla Rai, ma non si tratta di un appuntamento in diretta tv, perché si è tenuto nel pomeriggio di sabato 29 marzo 2025, ma è stato registrato dalla Tv di Stato, che lo trasmette su Rai 1 in occasione del Venerdì Santo, quindi dopo la Via Crucis, per poi garantire le repliche nei giorni successivi, ma su Rai 5.

CONCERTO DI PASQUA 2025 ANCHE DI SOLIDARIETÀ

L’evento, dunque, si è già tenuto e il pubblico vi ha potuto partecipare gratuitamente, ma è stata necessaria la prenotazione fino a esaurimento della capienza disponibile. Protagonista del Concerto di Pasqua 2025 al Duomo di Orvieto è l’orchestra del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, con la direzione di Zubin Mehta.

Ma si tratta anche di un evento di solidarietà, visto che vi partecipano anche i volontari di Unicef Italia, che patrocina il progetto “Omaggio all’Umbria” dal 2008. La stessa Laura Musella, che ha ideato e dirige tale progetto, è testimonial Unicef per l’Umbria.

COME SEGUIRE IL CONCERTO DI PASQUA 2025 IN DIRETTA TV STREAMING VIDEO

Il Concerto di Pasqua 2025 può essere seguito in diretta tv su Rai 1 alle ore 00:20 dopo la Via Crucis, ma anche in diretta streaming video, grazie alla piattaforma Raiplay, che può tornare utile anche per recuperare successivamente tale evento. Vi ricordiamo che è disponibile su smart tv, ma anche su dispositivi mobile, come smartphone e tablet, oltre che su pc.