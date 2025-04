Si terra questa sera, alle ore 21:15, la diretta video del concerto di Pasqua su Rai 5. L’evento si svolgerà in quel di Torino presso l’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” e si intitolerà “Le ultime 7 parole di Cristo sulla Croce”, ovvero, le ultime frasi proferite appunto dal Profeta prima di morire, e poi risorgere tre giorni dopo. Il concerto sarà eseguito dall’orchestra della Rai e comincerà alle ore 20:30 di questo venerdì 18 aprile, quindi leggermente in differita rispetto alla trasmissione televisiva.

A dirigere l’orchestra ci sarà Ottavio Dantone, considerato fra i migliori nel suo ruolo. Lunga la sua carriera nel mondo della musica, cominciata suonando il clavicembalo, per poi esibirsi sui principali palcoscenici d’Europa, fra cui Londra, ma anche Salisburgo, e arrivando appunto all’auditorium torinese, divenendo uno dei direttori più apprezzati dall’orchestra di casa Rai.

CONCERTO PASQUA RAI 5, DIRETTA VIDEO: LE 7 SONATE

Il concerto porta come firma originaria quella del compositore austriaco Franz Joseph Haydn, precisamente la versione del 1787 ed è diviso in sette sonate oltre all’introduzione e al terremoto finale. La prima parte dell’esibizione sarà il Maestoso e adagio, quindi la prima sonata dimitte illis quia nesciunt quid faciunt, dopo di che ci sarò spazio per la seconda sonata Hodie mecum eris in Paradiso. La terza sonata sarà invece Mulier, ecce filius tuus, quindi la quarta sonata Deus meus, Deus meus, utquid dereliquisti me?. Spazio poi alla quinta Sitio, la sesta Consummatum est, e infine la settima ed ultima In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.

La prima, la quarta e la settima saranno un Largo, mentre la seconda sarà Grave e cantabile, con la terza che sarà grave e infine la quinta e la sesta che saranno rispettivamente un adagio e un lento. Ricordiamo che il concerto di Pasqua di Rai 5 sarà visibile ovviamente in diretta video streaming collegandosi attraverso il sito web di RaiPlay a partire dalle ore 21:15. Sarà possibile seguirlo anche via applicazione ufficiale, presente per smartphone e tablet, sia iOs quanto Android, nonchè semplicemente collegandosi a Rai 5 in tv. La durata sarà di poco inferiore all’ora.