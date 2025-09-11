Concerto Elisa - San Siro, 11 settembre 2025: da “Luce” a duetti indimenticabili con Ligabue, Giorgia e Jovanotti, la magia conquista Canale 5.

Concerto Elisa – San Siro, 11 settembre 2025: una serata da ricordare

Stasera 11 settembre 2025 va in onda in prima serata su Canale 5 il Concerto Elisa San Siro, un evento registrato in quel di giugno con un pubblico che ha superato le 50mila persone. Il live si prospetta essere molto intenso dato che la cantante friulana si tufferà in un percorso pieno di emozioni con un background suggestivo nel celebre stadio milanese. Si tratta di un evento meraviglioso che per Elisa rappresenta un enorme traguardo con tutte le canzoni che hanno profondamente segnato la sua carriera.

Silva e Marino Toffoli, chi sono i genitori di Elisa/ "Con mio padre non ho avuto un rapporto..."

L’amata artista si concede un concerto tutto suo a San Siro sia per fare un riepilogo per la sua carriera. Allo stesso tempo, l’evento che andrà in onda stasera sarà un vero e proprio punto di partenza dato che la cantante sarà per la prima volta nel famoso stadio di Milano, San Siro. L’intero concerto è stato pensato per concentrarsi sulla sostenibilità ambientale e per farlo la sceneggiatura darà vita a immagini suggestive. Ad esempio, troveremo scenografie ispirate al tema della natura e i giochi di luce ci faranno sentire immersi in un contesto naturalistico.

Andrea Rigonat, chi è il marito di Elisa / Un legame importante e l'amore per i figli Emma e Sebastian

Concerto Elisa – San Siro, 11 settembre 2025: gli ospiti e dove vederlo in tv

Elisa, con la sua voce meravigliosa ci riporterà nel passato con le sue canzoni, mantenendo sempre uno sguardo con il futuro riguardo alla sostenibilità ambientale. Elisa porterà poi sul palco diversi ospiti come Luciano Ligabue, Jovanotti, Giorgia, Dardust e Giuliano Sangiorgi. Con loro duetterà alcuni dei pezzi in scaletta, regalando momenti indimenticabili al pubblico che vedrà sul palco i migliori cantanti della musica italiana contemporanea.

Durante il concerto ascolteremo tutti i brani più importanti della sua carriera, dalle prime canzoni in inglese fino ad arrivare ai successi italiani che fanno commuovere il suo amatissimo pubblico. Se volete godervi il concerto di Elisa – San Siro, basterà sintonizzarvi oggi giovedì 11 settembre 2025 dalle 21.30 su Canale 5. L’evento sarà anche disponibile on demand, in live streaming su Mediaset Infinity.

Emma Cecile e Sebastian, chi sono i figli di Elisa/ "Mi hanno resa coraggiosa e forte..."