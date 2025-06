Non dimentica le sue radici Elodie, soprattutto quando si tratta della sua fragorosa e meritata ascesa nel mondo della musica. Alla ‘Scala del calcio’ ha sfornato una performance da super-star internazionale; nulla da invidiare alle dive dell’industria discografica che da oltreoceano dominano le classifiche mondiali. Tra qualche polemica presto arginata e curiosità sui tanti volti che hanno sfilato sul palco di San Siro in occasione dell’ultimo concerto a Milano, spicca anche un aspetto che i fan più attenti hanno prontamente raccontato.

Tanti ex allievi di Amici di Maria De Filippi sul palco dello stadio meneghino; come dicevamo in precedenza, segno della grande attenzione di Elodie per i talenti che sono stati sfornati dal medesimo talent che di fatto l’ha ‘battezzata’ per l’ingresso tra big della musica italiana.

Non solo la sua voce, anche coreografie mozzafiato; uno spettacolo totale quello di Elodie per il concerto a Milano presso lo stadio San Siro. Come anticipato, sul palco anche tanti ex allievi di Amici che sarebbero stati scelti dalla cantante proprio per le spiccate doti che gli appassionati ben ricordano.

Elodie ‘conserva’ le radici: gli ex Amici scelti per il corpo di ballo allo stadio San Siro di Milano

La tendenza a riunire ex allievi di Amici nei propri corpi di ballo è in realtà una tendenza consolidata anche per altri artisti sfornati dal talent di Canale 5. Spesso anche Annalisa, così come Alessandra Amoroso, Emma e tanti altri hanno aggiunto coreografie con protagonisti ballerini nati nella scuola più seguita d’Italia. Per il recente concerto allo stadio San Siro di Milano, anche Elodie non si è certo smentita nel seguire la tendenza.

Da Giulia Pelagatti – protagonista di Amici 16 oltre che ex Velina – a Maddalena Svevi; passando per Megan Ria e Alessio La Padula. Questi alcuni degli ex Amici che si sono messi in evidenza durante le coreografie del concerto di Elodie allo stadio San Siro di Milano. Non poteva mancare anche una vincitrice del circuito ballo: Marisol Castellanos, che alzò la coppa ad Amici 23.