Concerto Epifania 2022, diretta video Rai 1/ Napoli: sul palco Morgan, Carta, Caccamo

CONCERTO EPIFANIA 2022: DIRETTA VIDEO STREAMING E TV

Andrà in onda nella seconda serata di Rai 1, appena dopo lo speciale “Lotteria Italia” de ‘I soliti ignoti’ il Concerto dell’Epifania 2022, giunto per questo 6 gennaio alla sua 27esima edizione.

Per l’appuntamento del nuovo anno appena cominciato è stato scelto come prestigiosa location il Teatro Mediterraneo di Napoli; l’evento in onda questa notte su Rai 1 è in realtà una replica in differita dello spettacolo registrato lo scorso 4 gennaio a Napoli. “Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni: percorsi per la pace” è il titolo che racchiude i temi declinati in musica del Concerto dell’Epifania 2022: attraverso un viaggio musicale vengono così presentati i temi centrali dell’annuale Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della Pace (diffuso dopo la Santa Messa dello scorso 1 gennaio in San Pietro). Appuntamento in tv o in diretta video streaming sulla pagina di Rai 1 su RaiPlay.

GLI OSPITI DEL CONCERTO DI NAPOLI

Generi musicali anche opposti che suonano il medesimo “spartito”: un incontro tra più culture che possano meglio testimoniare l’invito alla pacificazione tra i popoli in questo mondo così spaventato ancora dalla pandemia e troppo “dimentico” dei gravi problemi che l’affliggono da decenni. La conduzione dell’evento sarà affidata, per il secondo anno consecutivo, ad Arianna Ciampoli, volto noto Rai per diversi programmi televisivi e radiofonici di successo. Gli artisti si esibiscono dal vivo sul palco di Napoli, accompagnati dalla Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal Maestro Adriano Pennino. Ecco il cast che parteciperà al grande Concerto dell’Epifania 2022 su Rai 1: tra gli altri, presenti il fisarmonicista Pietro Adragna, Eugenio Bennato, il chitarrista Francesco Buzzurro, Giovanni Caccamo, Federica Carta, Sal Da Vinci, Gianfranco Gallo, il rapper Ghemon, Raphael Gualazzi, la fadista portoghese Teresinha Landeiro, Simona Molinari, Pietra Montecorvino, Morgan e, direttamente dai successi di XFactor Romania, la band napoletana I Super 4. Da ultimo, occorre segnalare che il Concerto dell’Epifania è ideato e promosso dall’Associazione Oltre il Chiostro onlus (presieduta da Giuseppe Reale), autore dell’appuntamento musicale, ma prodotta per la Rai dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all’Associazione Musica dal Mondo, che cura l’intera organizzazione dell’evento, la cui direzione artistica è di Francesco Sorrentino.

