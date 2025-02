Concerto Fedez al Forum di Assago: la data e le parole del rapper sui social

Finalmente l’annuncio tanto promesso a Domenica In! Fedez è pronto per tornare sul palco. Il cantante lo ha annunciato sui social con una locandina che sta facendo il giro del web e una frase che ha commosso i suoi fan: “Ritorno a casa”. Il concerto si terrà il 19 settembre 2025 presso il Forum di Assago a Milano e già si prevede un sold out immediato. Infatti, il cantante non ha più fatto concerti dal 2019 a causa dei diversi problemi di salute e della separazione dall’ex moglie Chiara Ferragni.

“È dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto.” ha scritto sui social il rapper: “Ho vissuto la musica, l’ho scritta, l’ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto“. Anche a Domenica In, dove si era esibito il giorno dopo la finale di Sanremo 2025, aveva lanciato un piccolo spoiler sul suo ritorno a far musica. Su Instagram e sui suoi social ha poi aggiunto che la sua non è stata una decisione, bensì un richiamo: “Esattamente 10 anni fa salivo sul palco del Forum per il PopHoolista Tour, un concerto con il palco al centro, perché intorno c’eravate voi“.

Concerto Fedez, come acquistare i biglietti

Ma veniamo al dunque: come acquistare i biglietti per il concerto di Fedez al Forum di Assago? Ricordiamo che l’evento è previsto per il 19 settembre 2025 alle ore 21. Per assistere al live i fan potranno acquistare i biglietti a partire da martedì 18 febbraio, l’apertura su Ticketone apre alle ore 14. Il cantante ha dichiarato a Domenica In che la cosa più importante che gli ha donato questo Festival di Sanremo 2025 è stata la possibilità di iniziare una nuova vita più affine a lui. Contento del risultato ottenuto sul palco dell’Ariston, ha poi rilasciato in diretta qualche commento sul brano “Battito“.

Il rapper ha spiegato che la canzone racconta del suo vissuto personale e soprattutto della sua difficile esperienza con gli psicofarmaci: era finito a prenderne 7 tutti insieme e i problemi fisici e psicologici sono stati davvero tanti. Fedez ha poi detto di essere finito in mani sbagliate ma di aver trovato la forza di chiedere aiuto altrove: “Tutto parte da lì“.