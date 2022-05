Concerto Fedez e J-Ax “LOVE MI” gratis a Milano: date e info/ Ospiti: Tananai, Ghali…

Fedez e J-Ax l’avevano promesso: “Domani vi faremo sapere”. Puntuali come due orologi di elvetica fattura, i due artisti, che ieri hanno sorprendentemente annunciato la pace dopo quattro anni di silenzio e dissapori fra di loro, nel corso della conferenza stampa tenutasi nella tarda mattinata odierna presso il Palazzo Reale di Milano hanno alzato il sipario sulla sorpresa preparata per tutti i loro fan e “TV Sorrisi & Canzoni”, presente all’evento, ha reso noto che i rapper hanno organizzato un grande concerto gratuito che si terrà in piazza Duomo il prossimo 28 giugno 2022 alle 18.

Un appuntamento, hanno spiegato Fedez e J-Ax, che è stato ribattezzato “LOVE MI” e che vuole essere una vera e propria dedica rivolta alla città meneghina reduce da due anni di pandemia decisamente complicati, che hanno visto la Lombardia guadagnarsi suo malgrado il primato di regione più flagellata d’Europa dal Coronavirus. Sul palco dell’evento saliranno molti artisti, tra cui Tananai, Rhove, Paky, Dargen D’Amico, Shiva, Ghali, Ariete, Myss Keta, Nitro, Mara Sattei, Miles, Rose Villain, Tedua, Rose Chemical, Beba, Cara, Paulo, Frada e Mydrama.

FEDEZ E J-AX SUL PALCO INSIEME: CONCERTO LOVE MI, ECCO COSA C’È DA SAPERE

Va da sé che canteranno in coppia anche Fedez e J-Ax, suggellando la loro reunion anche da un punto di vista meramente artistico. Peraltro, lo scopo della serata sarà di carattere totalmente benefico, a sostegno della fondazione TOG, “Together To Go” (si occupa di riabilitazione di bambini affetti da patologie neurologiche complesse), con cui Fedez da diverso tempo, ormai, collabora.

Fedez in conferenza stampa ha tenuto a ringraziare pubblicamente J-Ax “di essere qui, perché non avrebbe assunto la connotazione che oggi ha questo evento, se non avesse accettato di farlo. Quindi è stata fondamentale la sua adesione. Avere noi due che cantiamo in un evento così è sicuramente un qualcosa in più”. Peraltro, “TV Sorrisi & Canzoni” ha anche mostrato il momento dell’abbraccio tra la mamma di Fedez (sua manager) e J-Ax: un dettaglio non di poco conto, dato che in passato la donna era stata indicata come una delle cause del divorzio artistico dei due cantanti.

