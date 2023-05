Concerto Ferrara Bruce Springsteen a rischio?/ Organizzatori: “Al lavoro senza sosta”

C’è preoccupazione fra i fan di Bruce Springsteen in vista del concerto che si terrà a Ferrara. Nella giornata di domani, giovedì 18 maggio 2023, spazio al live del “Boss” presso il parco Urbano ma l’ondata di maltempo che ha investito l’Emilia Romagna in queste ore sta mettendo a serio rischio lo svolgimento del concerto. Dopo il Gp di Imola in discussione, un altro evento rischia la cancellazione anche se i tecnici stanno lavorando senza sosta per cercare di fare in modo che tutto si possa svolgere nel migliore dei mondi, e che i fan di Bruce Springsteen possano così assistere allo show dell’artista americano. I messaggi che arrivano, come riferisce comunque il Quotidiano Nazionale, sembrerebbero essere rassicuranti, tenendo conto che le piogge e le inondazioni hanno interessato maggiormente la Romagna, quindi le zone vicino alla costa, mentre Ferrara è più verso l’entroterra anche se non troppo lontana dal Po.

Molti lavoratori sono stati fino a tarda sera per garantire lo svolgimento del concerto “Ma la soddisfazione di vedere tutto procedere in questo modo è tantissima”, ha detto uno di loro a QN. “Siamo venuti l’altro giorno – spiegano due ragazzi di Palermo, già in ‘pole position’ per il concerto – e probabilmente domani ripartiamo per un altro concerto: serviamo i principali in Regione. Da Vasco Rossi a Laura Pausini. L’organizzazione che abbiamo trovato qui a Ferrara per Bruce Springsteen è davvero ineccepibile”.

CONCERTO FERRARA BRUCE SPRINGSTEEN : “150 PERSONE DEDICATE ESCLUSIVAMENTE AL PALCO”

Fernando Ferioli, event managent, ha aggiunto: “Attualmente stanno lavorando alla realizzazione di questo allestimento oltre mille persone. Solo 150 sono le maestranze statunitensi dedicate esclusivamente alla messa a punto del palco. Altre trecento sono le unità di personale italiano dedicato allo stage. Poi amministrativi, facchini, addetti di vario genere, runner (le figure che portano i materiali da un estremo all’altro del palco). E’ un andirivieni continuo”.

“Per evitare di rovinare il prato – ha proseguito Ferioli – sono state predisposte delle passerelle apposite che permettono ai mezzi di transitare, anche in caso di condizioni meteorologiche avverse, ma senza rovinare il manto erboso”. Tutto sembra procedere al meglio quindi, e al momento il concerto di Bruce Springsteen a Ferrara non sembra in discussione.

