In vista del settantanovesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, arriva su Rai Uno un evento celebrativo di grande spessore culturale e musicale. Oggi 1 giugno 2025 alle 17.50 avrà inizio la diretta del concerto Festa della Repubblica. Lo spettacolo avrà luogo presso il Cortile d’Onore del Palazzo del Quirinale e come anticipato avrà al centro non solo riferimenti musicali ma che abbracciano un vasto bagaglio culturale del nostro Paese. L’evento si incastona nel programma ‘Napoli Millenaria’ e sarà anche la città partenopea, nel merito della sua storia artistica, ad offrire contributi imperdibili in vista del concerto Festa della Repubblica.

Riccardo Frizza dirige l’Orchestra del Teatro San Carlo; una magistrale e imperdibile occasione per assaporare le atmosfere culturali che hanno reso grande l’arte del nostro Paese e non solo della città partenopea. La scaletta del concerto Festa della Repubblica – la diretta oggi, 1 giugno 2025, su Rai Uno – parte proprio da Domenica Cimarosa, volto del settecento capace di superare i confini nazionali con la ricercatezza del suo stile, delle sue composizioni.

Scaletta concerto Festa della Repubblica, 1 giugno 2025 su Rai Uno: da Cimarosa a Mozart

La scaletta del concerto Festa della Repubblica – oggi, 1 giugno 2025, su Rai Uno – parte con due momenti artistici di assoluto valore internazionale. Dalle nozze segrete di Domenico Cimarosa al tributo a Gioachino Rossini con l’Ouverture da L’italiana in Algeri. Come riporta il sito Ufficio Stampa Rai, spazio anche a Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart e alle magnifiche sinfonie di altri grandi esponenti della cultura musicale italiana nel merito della musica classica. La chiusura sarà invece affidata alla Sinfonia n.4 di Felix Mendelssohn-Bartholdy che lui stesso definì: “L’opera più gaia che abbia mai composto”.

Diretta streaming concerto Festa della Repubblica, 1 giugno 2025

La diretta streaming del concerto Festa della Repubblica in onda oggi, 1 giugno 2025, su Rai Uno, è prevista come sempre su Rai Play; piattaforma ufficiale per tale servizio. Inoltre, l’evento sarà trasmesso anche nella giornata di domani – 2 giugno – alle ore 20.30 su Radio2 e successivamente su Rai5 alle ore 21:15.