Concerto Gigi D’Alessio, Gigi Uno come te 30 anni insieme: diretta streaming video/ Come vedere l’evento

Gigi D’Alessio festeggia i 30 anni di carriera con due live imperdibili – “Gigi, uno come te – 30 anni insieme” – in Piazza Plebiscito a Napoli. Il primo si terrà questa sera, venerdì 17 giugno, e verrà trasmesso in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 21.25. Il secondo concerto sarà invece registrato per realizzare un docufilm. Rai Radio 2 trasmetterà in simulcast con Rai 1 l’evento che ripercorre la carriera di Gigi D’Alessio attraverso canzoni, ospiti, ricordi, dalla piazza simbolo della sua Napoli, Piazza Plebiscito. “Gigi, uno come te – 30 anni insieme” – in Piazza Plebiscito a Napoli in due live imperdibili. Il primo si terrà venerdì 17 giugno e verrà tra si potrà seguire anche in Visual sul canale video di Radio2 e su RaiPlay: Carolina De Domenico ed Elena Di Cioccio, saranno pronte a intercettare gli artisti intervenuti per festeggiare l’artista partenopeo e a raccogliere interviste esclusive, commenti a caldo, ricordi.

L’impegno di Rai Digital e RaiPlay per Gigi D’Alessio

Non mancheranno curiosità e retroscena dal backstage di“Gigi, uno come te – 30 anni insieme”, con contributi extra e speciali sui social di Radio2. “Su Rai Digital e RaiPlay facciamo per la prima volta una cosa nuova: vorrei continuare a fare spettacolo per la gente in piazza durante i neri pubblicitari. E visto che abbiamo una straordinaria possibilità mostreremo quello che avviene in piazza per non far calare la tensione”, ha rivelato Claudio Fasulo, alla guida della struttura “Intrattenimento 2” di Rai 1, durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento. Nel corso della diretta verranno anche mostrate quattro cartoline realizzate dalla Regione per promuovere le bellezze della Campania: Procida capitale della Cultura, Paestum, Ravello e Piazza della Libertà a Salerno e la Reggia di Caserta.

