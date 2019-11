Concerto Il Volo 10 Anni Insieme/ L’America, Papa Francesco e un sogno per il futuro

Nella meravigliosa location di Matera, il trio de Il Volo si è esibito per celebrare i primi 10 anni di carriera. Tanti ricordi, tanta musica e tantissime emozioni condivise in prima serata col pubblico di Canale 5. Una puntata speciale che ha permesso ai fan di rivivere i momenti salienti di una carriera sfavillante, vissuta al fianco di star internazionali e personaggi di spicco. Il concerto de Il Volo è anche una bella intervista che intervalla le esibizioni e che svela diversi retroscena interessanti. E’ anche il concerto dei ringraziamenti a chi ha creduto per primo nelle potenzialità del trio e a chi continua a credere in loro. “Era il sogno di tutti arrivare fin dove siamo arrivati. In America ci siamo accorti di quanto il pubblico fosse vario”, raccontano nella puntata speciale. “Dobbiamo dire grazie a loro perché ci hanno scoperto. L’Italia però ci ha regalato le più grandi emozioni, fin da quella volta a Sanremo. Noi eravamo sconosciuti qui fondamentalmente”. Da sconosciuti a baby prodigio, fino a diventare un trio intoccabile, capace di raggiungere traguardi che solo pochissimi artisti possono vantare.

Il Volo, l’Italia è arrivata tardi ma…

L’esplosione de Il Volo è avvenuta fondamentalmente in America. In Italia, prima di Sanremo 2015, Il Volo era ancora poco conosciuto. Un ruolo importante lo ha giocato il manager dei ragazzi, che ha saputo introdurre i ragazzi nei binari giusti. Per Il Volo la consacrazione italiana è stata vissuta come una liberazione; infatti, raggiunto il successo anche nel belpaese, i tre tenori hanno ammesso di essersi tolti un peso. Il 2015 è stato dunque un anno grandioso per il Volo: la clip che li vede vincitori alla 65esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone tormentone Grande Amore racconta tutte le loro emozioni e i loro sogni. Un successo che non solo ha sancito l’inizio di una storia d’amore con l’Italia, ma che ha anche dato il via ad una serie di successi e di esperienze indimenticabili, come i concerti all’Arena di Verona. Per Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono ricordi indelebili.

Il Volo, 10 anni insieme a Matera: “E per il futuro speriamo che…”

Nel concerto de Il Volo a Matera non sono mancati siparietti e momenti di condivisione con il pubblico, che ovviamente ha seguito tutto l’evento con grandissima partecipazione. Il trio ha rispolverato alcuni aneddoti della propria carriera, a cominciare dalle prime esibizioni quando Ignazio Boschetto, ad esempio, mostrava qualche chiletto di troppo. “Eravamo in quattro”, ha commentato ironicamente il tenore rivedendo le immagini. Ironia, umiltà e talento: Il Volo ha saputo sapientemente mixare questi ingredienti e anche per questo motivo, probabilmente, ha raggiunto traguardi straordinari. L’incontro con Papa Francesco a Panama è uno di questi, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù. “Siamo molto credenti. Lo racconteremo ai nostri nipoti”, hanno detto i tre talenti de Il Volo. Il futuro è ancora tutto da scrivere ma ovviamente sperano possa essere radioso e speciale come il presente: “Speriamo di fare altri 10-20 anni così” è l’auspicio finale di Gianluca, Ignazio e Piero. Se continueranno così non avranno problemi…



