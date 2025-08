Concerto La Sad, signora attacca la band durante la serata a San Giovanni: "Tre tossici che non sanno nemmeno cantare"

Curioso avvenimento durante il concerto dei La Sad andato in scena a Sesto San Giovanni nelle scorse ore. L’evento musicale è stato interrotto da una donna che ha deciso di salire sul palco e inveire contro il gruppo di artisti in gara a Sanremo 2024, tuonando contro le proposte musicali. Un video che nelle ultime ore è divenuto di dominio pubblico, fino a diventare virale su TikTok, con la donna che ha attaccato senza freni:

“Questo non è un concerto è un circo. Questa non è musica, è rumore. Tre tossici, che non sanno nemmeno cantare. Tre pagliacci che fanno solo rumore urlano ma cosa urlano? Che messaggio diamo ai nostri figli, fermate questa musica” ha detto la donna prima di venire allontanata dal palcoscenico. E c’è chi però ipotizza che la gag fosse già organizzata, come saranno andate realmente le cose? Quello che sappiamo è che sui social il suddetto episodio continua a circolare alla velocità della luce.

Concerto La Sad, evento fermato da una donna: Ivano Monzoni la allontana dal palco

La speciale serata dei La Sad a San Giovanni Milanese si è trasformata in un evento vero e proprio, divenuto uno dei cult su TikTok nelle ultime ore.

La donna che ha fermato il concerto è stata fatta accomodare fuori dal palco da Ivano Monzani, l’addetto alla sicurezza più famoso dei social, diventato popolare tre anni fa dopo un’espressione durante un concerto di Fedez che è entrata di fatto nell’immaginario collettivo. Questa volta è tornato alla ribalta grazie al suo lavoro