Concerto Max Pezzali, Bibione/ Scaletta e canzoni: i grandi classici, ma non solo…

Concerto Max Pezzali, Bibione: i grandi classici in scaletta?

E’ partito il conto alla rovescia per il concerto di Max Pezzali allo Stadio Comunale di Bibione (Udine). Dunque questa sera, domenica 10 luglio, l’ex frontman degli 883 dà il via al Max Tour 2022, in attesa della doppia data prevista al Meazza. Ma con quali brani Pezzali delizierà i fan di sempre? La scaletta è ancora top secret ma è facile immaginare che saranno inclusi tutti i brani storici come Hanno Ucciso l’Uomo Ragno e Come Mai.

Max Pezzali, carriera/ Quanta strada dagli 883, alla carriera da solita fino ai concerti di luglio a San Siro

Quei pezzi che, in un modo o nell’altro, hanno segnato la musica italiana degli anni novanta. Si prevede il pienone per il concerto di Max Pezzali a Bibione, dopo i rinvii degli scorsi anni dettati dell’emergenza sanitaria.

Concerto Max Pezzali, Bibione: finalmente il ritorno sul palco

Dopo due anni di stop, quindi, è arrivato il momento di riabbracciare il pubblico. Quel pubblico che, nella maggior parte dei casi, ha seguito Max Pezzali fin dal principio, fin dai tempi degli 883. Un periodo d’oro che il cantante pavese non vive con nostalgia, ma con grande consapevolezza.

Debora Pelamatti, la moglie di Max Pezzali/ Un'amicizia trasformata in amore

“La mia carriera è andata molto in fretta, e negli anni ’90 ero più concentrato sul fare che sul riflettere su quanto stesse accadendo. Sono cresciuto a Pavia, e lì sono rimasto anche quando ho fatto successo. Il solito bar, gli amici di sempre. Era il mio reality check: guarda che resti il co*lione di prima, mi dicevo”, ha raccontato in una bella intervista rilasciata a Rolling Stones.it nei mesi scorsi.

LEGGI ANCHE:

Debora Pelamatti, moglie Max Pezzali/ "Ero vittima di amore malato, ex mi picchiava"

© RIPRODUZIONE RISERVATA