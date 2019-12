Concerto Nino D’Angelo-Gigi D’Alessio, Napoli/ Figli di un Re Minore, scaletta e info

FIGLI DI UN RE MINORE TORNA A NAPOLI, NINO D’ANGELO E GIGI D’ALESSIO IN CONCERTO

Le due icone della musica e della canzone italiana nel mondo sono pronti a rimettersi insieme per un doppio concerto che sicuramente farà felici i fan della loro terra. Naturalmente stiamo parlando di Nino D’Angelo e Gigi d’Alessio e il tour in questione è Figli di un Re Minore, lo stesso che li riporterà in quel di Napoli dove canteranno oggi, 26 dicembre, e domani, 27 dicembre, al Palapartenope. I due artisti napoletano avranno modo di duettare, di alternarsi proponendo i loro successi ma anche di ripercorrere i successi della musica napoletana facendo sognare quattro generazioni di fan che hanno già preso d’assalto la struttura in attesa del primo dei due appuntamenti che li hanno riportati a casa. La strana coppia sarà sul palco di Napoli prima di sbarcare anche a Napoli e Milano per dimostrare che l’accezione negativa di cantante “neomelodica” non ha ragione di essere.

GIGI D’ALESSIO E NINO D’ANGELO IN CONCERTO A NAPOLI: LA BAND SUL PALCO

Ad accompagnare sul palco Nino d’Angelo e Gigi d’Alessio nella nuova tappa di Figli di un Re Minore, sarà una band formata dai musicisti che da sempre accompagnano entrambi e, in particolare, Alfredo Golino alla batteria, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre, Agostino Mennella alla batteria, Massimo Gargiulo alle tastiere e pianoforte, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D’Aquino al basso insieme a Guido Russo, e la vocalist Milly Ascolese. La scaletta sarà formata dai grandi successi dei due protagonisti ma anche all’insegna di inediti duetti sui successi della musica napoletana e una serie di ultimi brani tratti da “Noi due”, l’album che Gigi d’Alessio ha pubblicato lo scorso ottobre quando il tour Figli di un Re Minore era già iniziato proprio a Napoli. Proprio i due all’inizio di questa avventura hanno rilasciato una serie di dichiarazioni per spazzare via anche i pettegolezzi sulla loro presunta rivalità e, in particolare, a NapoliToday hanno rivelato: “Questo appuntamento sarà soprattutto un incontro tra due amici che si vogliono molto bene che ogni tanto litigano, ma per costruire qualcosa di importante. E’ la prima volta questa che due pseudo rivali come noi, in realtà legati da sempre, decidono di mettere tutto il loro repertorio insieme sul palcoscenico. Il lavoro più grande è stato quello di fare una scaletta e siamo arrivati a più di sessanta canzoni”. Dopo gli appuntamenti di Napoli di oggi e domani, la coppia si sposterà di nuovo al centro e al Nord e, in particolare, il 20 gennaio farà tappa al Mediolanum Forum di Milano e il 24 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma.

