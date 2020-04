Concerto One World: Together At Home/ Diretta e cantanti: come vederlo in streaming

Pubblicità

One World: Together At Home concerto mondiale contro il coronavirus

I grandi artisti della musica internazionale uniscono le loro forze per dare un contributo alla lotta contro la pandemia da coronavirus. Sullo slogan #iorestoacasa con cui le stare della musica italiana stanno regalando tantissimi mini live ai propri fans dalle proprie abitazioni, anche le star internazionali fanno lo stesso. Su iniziativa di Lady Gaga è nata così l’idea di un concerto virtuale a cui parteciperanno gli artisti più amati nel mondo. Si chiama One World: Together At Home e riunisce nomi importantissimi che hanno scritto la storia della musica italiana. One World: Together at home sarà condotto dai tre presentatori più famosi d’America ovvero Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel e Stephen Colbert. Tra i tanti artisti ci sarà, naturalmente, anche Lady Gaga che al Jimmy Fallon Live ha detto: “Voglio raccontare le storie e celebrare la comunità che lavora in prima linea, il personale sanitario e i loro gesti di gentilezza“.



I nomi dei cantanti del One World: Together At Home, quale sarà la scaletta?

Sono tanti gli artisti che hanno scelto di partecipare all’iniziativa promossa all’One World: Together At Home. Tra i nomi italiani ci sono Andrea Bocelli che, con il concerto dal Duomo di Milano ha incantato il mondo e Zucchero. Tra le star internazionali, oltre a Lady Gaga, hanno detto sì anche Billie Eilish, Lizzo, Chris Martin, Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder, John Legend, Taylor Swift, Shawn Mendes, Camila Cabello, Jennifer Lopez, Celine Dion, Alicia Keys, Sam Smith, i Rolling Stone, Usher e Pharrell Williams. Ci saranno, inoltre, anche Charlie Puth, Kesha, Rita Ora, Annie Lennox, Ellie Goulding, Jennifer Hudson, Liam Payne, Lisa Mishra, Luis Fonsi, Milky Chance, Niall Horan, Michael Bublé e così via. Spazio anche a delle vere e proprie celebrità come Idris Elba, David e Victoria Beckham, Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey e Priyanka Chopra Jonas. Sarà, dunque, una grande maratona musicale quella voluta dal Lady Germanotta che ha scelto di sostenere l’Organizzazione Mondiale della Sanità facendo ciò che sa fare meglio ovvero cantare e intrattenere il pubblico.

One World: Together At Home, come vederlo in streaming e tv

Lo show sarà trasmesso in diretta su Raiuno nella notte tra sabato e domenica a partire dall’1.45 (le 20 ora locale), su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay – con il commento di Ema Stokholma e di Fabio Canino. Il concerto evento sarà trasmesso in tutto il mondo da diverse emittenti e piattaforme: Abc, Cbs, Nbc, Bbc Music, Mtv, Prime Video, Youtube, Twitter, Facebook. Il concerto, inoltre, sarà trasmesso in differita su Mtv e Now Tv domenica 19 alle 21 e in replica Lunedì 20 aprile alle 22:50. L’hashtag per partecipare all’evento musicale virtuale dell’anno ed interagire è #TogetherAtHome #AloneTogether #IoRestoACasa.



