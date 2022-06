Concerto Pearl Jam, Imola 25 giugno 2022/ Scaletta canzoni e biglietti: show unico…

Concerto Pearl Jam a Imola 25 giugno 2022

L’estate dei concerti è iniziata alla grande. Non solo i grandi artisti italiani come Vasco Rossi, Ultimo, Marco Mengoni e Cesare Cremonini, ma anche star internazionali il cui ritorno in Italia era attesissimo. Dopo i Rolling Stones che hanno fatto impazzire San Siro, sabato 25 giugno, ad Imola, arrivano i Pearl Jam. All’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, luogo diventato simbolo per il rock in Italia, la band capitanata da Eddie Vedder darà vita ad uno show attesissimo e assolutamente imperdibile.

Prima dello show dei Pearl Jam, il pubblico presente avrà la possibilità di scatenarsi con i gruppi di supporto. Sul palco, infatti, prima dello show della band statunitense, saliranno con Pixies e White Reaper.

Concerto Pearl Jam: biglietti ancora disponibili per il concerto di Imola 25 giugno 2022

Per il concerto dei Pearl Jam del 25 giugno, i fan della band statunitense hanno la possibilità di acquistare ancora i biglietti. Nonostante manchino poche ore all’inizio dell’evento, infatti, sono ancora disponibili dei biglietti su Ticket One. E’ possibile acquistare ancora biglietti per il Pit Gold, la zona più vicina al palco a 90,75 euro e il posto unico a 79,25, tutti rigorosamente in piedi.

Ad Imola, dunque, la febbre per i Pearl Jam sale ora dopo ora. I fan sono arrivati da tutta Italia per vedere sul palco la band capitana da Eddie Vedder, ma quali canzoni faranno scatenare le persone presenti all’Autodromo Dino ed Enzo Ferrari?

La scaletta delle canzoni del Concerto Pearl Jam a Imola

Per scoprire le canzoni che i Pearl Jam regaleranno al pubblico sarà necessario aspettare lo show di questa sera. Tuttavia, la scaletta dello show dovrebbe essere la seguente:

Even Flow Why Go Low Light Elderly Woman Behind the Counter in a Small Town Dance of the Clairvoyants Superblood Wolfmoon Wishlist Throw Your Hatred Down Corduroy Lukin Quick Escape Sleeping by Myself Given to Fly Daughter Jeremy Better Man Porch Comfortably Numb Street Fighting Man Alive

