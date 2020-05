Concerto primo maggio 2020 streaming e come vederlo in tv e radio: tutte le info

Pubblicità

Quello di quest’anno non sarà il solito Concerto del Primo Maggio. La pandemia di Coronavirus ha costretto tutti a rimanere a casa e ci impedisce di affollare le piazze ma non ferma di certo la musica. È per questo che il Concertone, atteso ogni anno, è stato corretto nelle modalità imposte dal decreto per poter esserci anche in un periodo così complicato, caratterizzato dal distanziamento sociale. Ma se non nella consueta piazza San Giovannni a Roma, dove e come andrà in onda il Concerto del primo maggio? Iniziamo col dire che il concerto inizierà alle 20.00 e terminerà alle 24 e sarà in diretta su Rai3 e in contemporanea su Rai Radio2. Lo show però andrà in onda anche in streaming su Raiplay, che permette di seguire tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Concerto primo maggio 2020: da dove e come andrà in onda

Sono previsti collegamenti anche da Milano (Museo del Novecento), da Bologna (Piazza Maggiore) e dalle piazze di tutta Italia, che convergeranno verso il Teatro delle Vittorie di Roma, dove la conduttrice sarà Ambra Angiolini. Il concertone del primo maggio sarà infatti trasmesso in diretta dal Teatro delle Vittorie di Roma. Lo scenario dal quale si esibirà la maggior parte degli artisti sarà la sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, rigorosamente vuota, come tutte le altre piazze elencate che saranno in collegamento. Sempre in collegamento ci saranno anche artisti del calibro di Sting e Patti Smith, che si mostrerà invece da Londra.



