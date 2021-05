Concerto Primo Maggio 2021, Concertone/ Scaletta cantati, diretta: da Noel Gallagher a Gianna Nannini

Anticipazioni e scaletta Concerto Primo Maggio 2021: cantanti e conduttori

Per il secondo anno consecutivo, il tradizione Concerto del Primo Maggio di Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL, non si svolgerà nella naturale cornice di Piazza San Giovanni. Se lo scorso anno, tutti gli artisti si sono esibiti in uno studio televisivo a causa della pandemia, quest’anno il concerto si svolgerà nuovamente all’aperto. In attesa di poter tornare in Piazza San Giovanni, gli artisti che hanno accettato di partecipare al Concertone primo maggio saliranno sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. A seguire l’evento non potrà esserci la tradizione folla di gente per le restrizione anti-covid. Il concerto potrà essere seguito interamente su Raitre. La diretta comincerà alle 16.30 e terminerà intorno a mezzanotte. Al timone del Concertone si alterneranno Stefano Fresi e Ambra Angiolini alla sua quarta conduzione. Ci sarà anche l’ironia di Lillo (Pasquale Petrolo).

Scaletta Concerto Primo Maggio 2021: tutti i cantanti sul palco del Concertone

Cast stellare presente nella scaletta del Concerto del Primo Maggio di Roma 2021 che vedrà sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica i grandi nomi della musica italiana, ma anche artisti internazionali. Il cast, in ordine alfabetico, è così composto: Alex Britti e Flavio Boltro; Après la classe e Sud Sound System; Balthazar; Edoardo Bennato; Bugo; Chadia Rodriguez feat. Federica Carta; Colapesce e Dimartino; Coma_Cose; Enrico Ruggeri; Ermal Meta; Extraliscio; Fabrizio Moro con gli attori Vinicio Marchionni e Giacomo Ferrara, protagonisti del suo primo film da regista “Ghiaccio”; Fasma; Fast Animals and Slow Kids feat. Willie Peyote; Fedez; Folcast; Francesca Michielin; Francesco Renga; Gaia; Ghemon; Gianna Nannini e Claudio Capeo; Ginevra; Gio Evan; Il Tre; L’orchestraccia; La rappresentante di lista; LP; Madame; Mara Sattei; Max Gazzè & the Magical Mystery Band; Michele Bravi; Modena City Ramblers; Motta; Nayt; Noemi; Orchestra multietnica di Arezzo con Margherita Vicario; Piero Pelù; The Zen Circus; Tre Allegri Ragazzi Morti; Vasco Brondi e Wrongonyou. Sul palco ci sarà anche Noel Gallagher. Sul palco si esibiranno anche Cargo, Marte Marasco e Neno, vincitori del contest 1MNEXT.

Dove seguire il Concerto del Primo Maggio 2021 (Concertone)

Non solo la diretta su Raitre a partire dalle 16.30. Per il Concerto del Primo Maggio 2021 è prevista la diretta streaming su Raiplay che comincerà contemporaneamente alla diretta televisiva. Grazie al tasto restart, tuttavia, sarà possibile anche seguire dall’inizio l’evento già iniziato. Il Concertone potrà essere seguito anche su Rai Radio2, radio ufficiale del concerto del Primo Maggio. Alle 16.35, anche in Visual su RaiPlay, dal backstage della Cavea Silvia Boschero e Diletta Parlangeli racconteranno tutto ciò che accadrà sul palco e nel backstage e, dalle 20, a condurre l’evento sarà la coppia storica di Rai Radio2 formata da Ema Stokholma e Gino Castaldo.

