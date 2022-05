Concerto Primo Maggio 2022 Roma/ Diretta e scaletta cantanti: ci sono Mengoni e Moro

Anticipazioni Concerto Primo Maggio 2022 Roma

Il Concerto Primo Maggio 2022 andrà in scena a Roma, come di consueto, in occasione della Festa dei Lavoratori: la scaletta rivela che un cast stellare si esibirà in diretta a Piazza San Giovanni. È un ritorno a pieno regime dopo i due anni in cui, a causa del Covid-19, l’evento si è svolto prima in modo totalmente rivoluzionato, ovvero in streaming, poi in forma ridotta alla Cavea Auditorium Parco della Musica. Adesso si potrà tornare a ballare e cantare dal vivo. L’organizzazione, a cura di iCompany, ha preparato uno show, patrocinato da CGIL, CISL e UIL, davvero indimenticabile.

Gli amanti della musica che non si trovano nella Capitale, inoltre, potranno usufruire della diretta televisiva su Rai 3 oppure della trasmissione in radio sull’emittente Rai Radio 2. L’evento sarà disponibile anche in streaming su Rai Play. L’intervallo di performance dal vivo è atteso dalle ore 15.30 alle 19.00 del 1° maggio, per poi dopo una breve pausa riprendere in serata dalle ore 20.00 alle 24.00.

Concerto Primo Maggio 2022 Roma: chi c’è alla conduzione?

Alla conduzione del Concerto del Primo Maggio 2022, che si svolgerà a Piazza San Giovanni a Roma in occasione della Festa dei Lavoratori, ci sarà Ambra Angiolini. È la quinta annata consecutiva che l’attrice viene scelta per questo ruolo. Lavorerà anche questa volta sotto la direzione artistica di Massimo Bonelli. Al momento non sono state rilasciate notizie ufficiali in merito a eventuali co-conduttori.

Ad essere state resi noti, invece, sono gli ospiti. Uno di questi è Barbascura X, youtuber che si diletta nella divulgazione scientifica e che ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express. Tra gli altri i giornalisti Riccardo Iacona, Giovanna Botteri e Francesca Barra, gli attori Claudio Santamaria, Marco Paolini, lo scrittore Stefano Massini e il comico e conduttore televisivo Valerio Lundini.

Scaletta Concerto Primo Maggio 2022 Roma: i nomi dei cantati

Anche la lista dei nomi dei cantanti che si esibiranno al Concerto Primo Maggio 2022 a Roma è stata rivelata in queste settimane. Il cast è letteralmente stellare, tra artisti ormai collaudati nel mondo della musica e talenti emergenti. Di seguito l’elenco completo (in attesa dalla scaletta del Concerto Primo maggio 2022 ufficiale con l’ordine di apparizione sul palco)

Ariete, Angelina Mango, Bandabardò & Cisco, BigMama, Bresh, Caffellatte e Deddy, Carmen Consoli, Claver Gold, Clementino, Coez, Coma_Cose, Enrico Ruggeri, Extraliscio, Luca Barbarossa, Fabrizio Moro, Fasma, Giorgieness, Go_A, Hu, La Rappresentante di Lista, Le Vibrazioni, L’Orchestraccia, Luchè, Mace, Mille, Mira, Rkomi, Venerus, Gemitaiz, Colapesce e Joan Thiele, Mara Sattei, Marco Mengoni, Max Pezzali, Mecna, Mobrici, Mr. Rain, Ornella Vanoni, Psicologi, Rancore, Rkomi, Rovere, Sincro, Tommaso Paradiso, Venerus, VV, Willie Peyote.

