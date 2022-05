Concerto Primo Maggio 2022 Taranto/ Diretta e scaletta cantanti: si apre con Diodato

Anticipazioni del Concerto Primo Maggio 2022 Taranto: torna il festival musicale

Il Concerto Primo Maggio 2022 andrà in scena a Taranto anche quest’anno: il festival musicale “libero e pensante”, insieme a quello di Roma, si conferma uno dei più apprezzati in tutto il Paese in occasione delle celebrazioni della Festa dei Lavoratori. È per questo motivo che in tanti non intendono mancare, anche perché l’appuntamento ritorna a pieno regime. Nelle due precedenti annate non è stato possibile scendere in piazza a causa del Covid-19, per cui adesso è arrivato il momento di rifarsi.

Ambra Angiolini/ "Io e Massimiliano Allegri non ci siamo lasciati. Renga? Un figlio"

Per coloro che non potranno essere presenti il 1° maggio al Parco archeologico delle mura greche a partire dalle 14.00, sarà disponibile anche una diretta in televisione e in streaming sull’emittente pugliese Antenna Sud. Oltre alla musica, sul palco ci sarà spazio per discutere importanti temi di rilevanza sociale e politica: in primis il lavoro, ma anche la giustizia sociale e ambientale, la parità di genere, e la pace.

Concerto Primo maggio 2021, Concertone/ Diretta, scaletta, Ambra: “Ripartiamo da qui”

Concerto Primo Maggio 2022 Taranto: chi ci sarà alla conduzione?

La conduzione in diretta del Concerto Primo Maggio 2022 a Taranto quest’anno è affidata a Martina Martorano, Serena Tarabini e Andrea Rivera. I tre hanno lavorato in stretta sinergia con i direttori artistici, ovvero Roy Paci, Michele Riondino e Antonio Diodato: nomi ben noti nel mondo della musica italiana e non solo. E non rimarranno certamente dietro le quinte.

Ad aprire il festival musicale sarà proprio Diodato con la sua “Fai rumore”, canzone con cui ha vinto il Festival di Sanremo 2022. Per quanto riguarda Michele Riondino e Roy Paci, invece, ci sarà spazio per numerose incursioni a sorpresa nel corso dello show.

Francesco Renga tra Ambra Angiolini e Diana Poloni/ Sguardi complici con la ex

Scaletta Concerto Primo Maggio 2022 Taranto: la lista dei cantanti

Il cast del Concerto Primo Maggio 2022 a Taranto è ricchissima di nomi importanti e di emergenti di talento. Ecco la scaletta dei cantanti del Concerto Primo Maggio di Taranto 2022 che saranno sul palco (in attesa di quella ufficiale):

Giovanni Caccamo, Fabio Celenza, Cosmo, Calibro 35, Cor Veleno con i Tre allegri ragazzi morti, Don Ciccio African Party, Ditonellapiaga, Eugenio in via di Gioia, Francesco Forni, Gaia, Med Free Orkestra con Fabrizio Bosso e Chiara Galiazzo, Melancholia, Ermal Meta, Gianni Morandi, Erica Mou, N.A.I.P., Andrea Pennacchi, Terraross, The Niro, The Zen Circus, Giovanni Truppi, Margherita Vicario, 99 posse.

© RIPRODUZIONE RISERVATA