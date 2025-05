Concerto Primo Maggio 2025: diretta

Grande entusiasmo a Roma per il Concerto del Primo Maggio che è cominciato sulle note di Bella Ciao da parte di Leo Gassman. Spazio, poi, ad un omaggio speciale a Papa Francesco i cui è stato mandato in onda un videomessaggio che il pontefice dedicò proprio alla musica: “La musica è bellezza, è strumento di pace, può aiutare la convivenza”. Sul palco, poi, si sono alternati vari artisti tra cui anche Pierdavide Carone, ma a far ballare tutta la piazza è stata Gaia che è arrivata sul palco in tutta la sua bellezza facendo scatenare tutti i presenti sulle note dei brani Chiamo io chiami tu, Fumo blu e Addicted, contenuti nel suo ultimo album Rosa dei venti.

I Benvegnù al Concerto primo maggio/ Il ricordo ed omaggio al compagno Paolo Benvegnù

Gaia, poi, lascia il palco per cedere il testimone a Shablo che apre il suo momento con La mia parola insieme a Guè, Joshua e Tormento. Shablo propone anche Gelido per poi regalare anche uno spoiler del nuovo singolo (Aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Concerto Primo Maggio 2025, tutto pronto a Roma

È il 1 maggio, Festa dei Lavoratori, e come si potrebbe pensare di festeggiare senza la musica? Ecco, quindi, che come da tradizione si terrà a Roma il Concerto Primo Maggio: per l’occasione chiunque è chiamato a partecipare e a raggiungere piazza San Giovanni in Laterano al fine di cantare, lanciare messaggi importanti e dimenticare per un po’ le tribolazioni quotidiane.

Gianni Morandi, incontro ‘speciale’ nel giardino di casa: “Un ospite inaspettato”/ Il video virale sui social

Si partirà alle 13.30, saranno oltre quaranta gli artisti chiamati sul palco a cantare, per questo evento promosso dai sindacati CGIL, CIS e UIL, e organizzato da iCompany con Massimo Bonelli (direzione artistica) e Fabrizio Guttuso Alaimo (regia). Il motto di quest’anno è ‘Uniti per un lavoro sicuro’ quindi riferito al tema della sicurezza sul lavoro perché non è possibile che nel 2025 ci siano ancora dei lavoratori che non tornano a casa dopo aver svolto il proprio mestiere.

Concerto Primo Maggio 2025, cantanti: il cast al gran completo

Per il Concerto Primo Maggio 2025 il cast è davvero ricchissimo e il pubblico non vede l’ora di sentirli cantare uno per uno. Ma chi sono i cantanti che saliranno sul palco? Andiamo a scoprirlo rigorosamente in ordine alfabetico: Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio e Giorgia.

Gaia Gozzi e la sua vita privata/ Ha un fidanzato? L'ex Daniele Dezi e la verità sul rumors con Olly

Ma non finisce di certo qua perché ci saranno anche i seguenti artisti: Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, I Patagarri, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimì, Mondo Marcio, Orchestraccia ft. Mundial, Pierdavide Carone, Rocco Hunt, Senhit, Serena Brancale, Shablo con special guests, The Kolors, Tredici Pietro. Come si può evincere ci sono tanti nomi che sono reduci dall’ultimo Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti.

Concerto Primo Maggio 2025 a Roma: scaletta e dove vederlo

Tutto pronto per il Concertone Primo Maggio a Roma e più precisamente in piazza San Giovanni in Laterano. Ma dove è possibile vederlo? Chi non ha la fortuna di vivere nella capitale, mai come quest’anno centro focale per il mondo intero, può seguire la diretta proposta su Rai3: anteprima dalle 15.00 alle 16.00; prima parte dalle 16.00 alle 18.55, seconda parte dalle 20.00 alle 21.00 e infine la terza e ultima parte dalle 21.05 alle 24.00. Dieci ore di musica da vivere tutte d’un fiato.

Chi non potesse seguire il Concerto Primo Maggio su Rai3 stando comodamente seduto sul divano di casa, niente paura: l’evento musicale sarà trasmesso in versione integrale in streaming sul sito www.rainews.rai.it e sulla comodissima app RaiPlay.

Concertone Primo Maggio 2025 a Roma: lo presentano BigMama, Noemi ed Ermal Meta

Chi saranno i conduttori del Concerto Primo maggio 2025 a Roma? A presentare ci sarà Noemi (reduce dall’ultimo Sanremo targato Carlo Conti), Ermal Meta e poi l’esplosiva BigMama, che è senza dubbio uno dei volti più interessanti non solo dal punto di vista musicale, ma proprio televisivo. Basti pensare che sarà lei a commentare l’Eurovision Song Contest 2025 (dove l’Italia gareggia con Lucio Corsi) insieme al veterano Gabriele Corsi.

Oltre alla loro conduzione ci sarà anche il professore di Fisica Vincenzo Schettini, molto attivo sui social, che ha avuto modo di assaggiare la televisione conducendo un programma in seconda serata su Rai2 dal titolo La fisica dell’amore.