Concerto Primo Maggio Roma 2024/ Diretta streaming e scaletta: conducono Ermal Meta e Noemi

Concerto primo maggio 2024: conduttori e anticipazioni dell’evento a Roma

Torna anche quest’anno l’appuntamento con il Concerto del Primo Maggio. Si tratta del più grande evento gratuito di musica dal vivo in Europa, nato nel 1990. Il concertone, promosso da CGIL, CISL e UIL, è una vera e propria maratona musicale che ha inizio a partire dalle 13.15, come annuncia il sito ufficiale dell’evento. A condurlo sarà una coppia inedita di artisti del mondo della musica: Ermal Meta e Noemi. BigMama aprirà lo show (in esclusiva per Rai Play).

Il Concertone del primo maggio è organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo. Per la prima volta andrà in scena al Circo Massimo, chiaramente a Roma, con ingresso gratuito.

Come seguire il Concerto del primo maggio 2024 a Roma in diretta TV e streaming

Ma dove va in onda il Concerto del primo maggio 2024 a Roma e come è possibile seguirlo in TV e streaming? Il Concerto viene trasmesso integralmente in diretta da RAI 3, a partire dalle ore 15.15 in diretta su Rai 3 e fino alle ore 00.15 (con una pausa dalle ore 19.00 alle ore 20.00 per le edizioni dei telegiornali). È possibile seguirlo in diretta anche su Rai Radio2, su RaiPlay e Rai Italia. Sarà una vera e propria maratona musicale, durante la quale si esibiranno molti artisti, ma ci saranno anche discorsi e interventi che puntano al sociale.

La scaletta del Concerto del Primo Maggio 2024 prevede oltre 10 ore di musica dal vivo e parole. Al momento non è stato ancora comunicato l’ordine di uscita, anche se sappiamo che ad aprire lo spettacolo sarà BigMama e a chiuderlo sarà Geolier. In tutto saranno circa 50 gli artisti ad alternarsi sul palco del Circo Massimo.

Chi sono i cantanti che si esibiscono al Concerto del primo maggio 2024

Chi saranno, dunque, i cantanti che si esibiranno al Concerto del primo maggio 2024? La lista è molto lunga, ma noi citiamo: Achille Lauro, Anna Castiglia, Ariete, Coez & Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Cor Veleno, Cosmo. Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Ex-Otago, La Rappresentante di Lista, Leo Gassmann, e Mahmood.

La lunga lista di artisti che si esibiranno sul palco del concerto del primo maggio a Roma continua con: Malika Ayane, Morgan, Motta, Negramaro, Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain. Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo Jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare. Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale LP.

Non solo musica al Concerto del primo maggio 2024: “Un discorso sulla violenza contro le donne”

Nel corso della conferenza stampa tenutasi martedì, Noemi ha inoltre anticipato che si parlerà di argomenti scottanti, come la violenza sulle donne. “Quello della violenza sulle donne e quello della parità di genere credo siano temi importanti – ha annunciato Noemi, come riporta il Corriere – Siamo orgogliose delle battaglie che abbiamo vinto, mi ricordo Virginia Woolf quando non si potevano firmare i romanzi scritti dalle donne.”

Ha quindi annunciato che sul palco del concerto: “Farò un discorso che ho scritto anche io. All’università ci sono andata e cerco di utilizzare il pezzo di carta, però si parlerà anche di tanto altro”. E non sarà l’unica a rendersi protagonista di gesti importanti come questo nel corso dell’evento.











