Concerto Primo Maggio Taranto 2025: anticipazioni dell’evento musicale

Il 1 maggio è la festa dei lavoratori ma è sinonimo anche di grande concerti in piazza in cui si uniscono temi importanti come la sicurezza sul lavoro alla grande musica. E mentre da Roma va in scena lo storico Concertone, da qualche anno anche a Taranto si svolge un evento che è riuscito ad attirare migliaia di spettatori si tratta del Concerto Primo Maggio Taranto 2025 noto anche come Uno Maggio Libero e Pensante, in cui oltre alla musica grande spazio si riserva a temi sociali e politici importanti.

Sotto la direzione artistica di Diodato, Michele Riondino e Roy Paci, l’evento si svolgerà al Parco delle Mura Greche, sarà totalmente gratuito, quindi non sono necessari biglietti e prenotazioni, ed è aperto al pubblico fino a tarda sera. L’orario di inizio è previsto nel primo pomeriggio a partire dalle 14.00 circa. Giunto alla sua undicesima edizione quest’anno avrà un significato più profondo perché sarà celebrato nel ricordo di Massimo Battista, fondatore del comitato di organizzazione scomparso prematuramente lo scorso ottobre, era un ex operaio dell’Ilva e per anni voce critica e attivista.

Scaletta Concerto Primo Maggio Taranto 2025: ospite Tommy Cash, cantante estone in gara all’Eurovision

Anche quest’anno l’elenco dei cantanti che partecipato al Concerto Primo Maggio Taranto 2025 è ricco e variegato, unisce voci italiane a quelle internazionali ed ha un giusto mix tra voci nuove e storiche artisti più leggeri ed altri da sempre impegnati che affrontano nei loro brani tematiche sociali importanti. La scaletta Concerto Primo Maggio Taranto 2025 vede tra i nomi l’attesissimo ritorno de Il Teatro degli Orrori dopo dieci anni lontani dalle scene ed l’arrivo di un’artista internazionale del momento: Tommy Cash, provocatorio ed irriverente artista estone che con la sua Espresso Macchiato ha diviso l’opinione pubblica tra chi lo accusa di aver scritto un testo pieno di stereotipi contro l’Italia e chi ne apprezza la genialità. In attesa di vederlo sul palco dell’Eurovisione Song Contest 2025 per L’Estonia sarà tra i cantanti del Concerto di Taranto. Di seguito è riportata la scaletta Concerto Primo Maggio Taranto 2025 stando a diverse fonti definitiva:

Tommy Cash (in gara all’Eurovision 2025 per l’Estonia)

Pop X

Motta

Riva Starr

Il Teatro degli Orrori (attesissimi per il ritorno sulle scene dopo dieci anni)

Giancane

Lamante

Acquachiara

Mille

Fideles

Fido Guido

Denaldo

Come e dove vedere in streaming il Concerto Primo Maggio Taranto 2025

Per chi non potesse fisicamente recarsi a Taranto al Parco delle Mure Greche per assistere all’evento è possibile seguire il Concerto Primo Maggio Taranto 2025 sia in tv che in diretta streaming. In tv è disponibile su Antenna Sud (canale 14) ma è possibile seguire Concerto Primo Maggio Taranto 2025 in diretta streaming anche sul sito dell’emittente a questo link.

A condurre l’evento saranno il conduttore comico Andrea Rivera, la giornalista e consulente di Propaganda Live Martina Martorano e la giornalista del Manifesto e Radio Popolare Serena Tarabini, giornalista de Il Manifesto e Radio Popolare a loro si affiancherà il cantautore polistrumentista N.A.I.P.

Concerto Primo Maggio Taranto 2024: temi affrontati

Il concerto del primo maggio a Taranto 2025 affronta come sempre tanti temi come la crisi ambientale legata all’ex Ilva, il diritto alla salute, la giustizia sociale, la dignità del lavoro e il diritto alla pace. Ed è per questo che ai cantanti in scaletta si affiancheranno anche i monologhi di Paolo Rossi e Ascanio Celestini con la loro amara ironia su temi sempre scottanti come sicurezza sul lavoro, dignità e giustizia. Si parlerà anche della drammatica situazione a Gaza e si celebrerà i 50 anni di Amnesty in Italia. L’evento, inoltre, si finanzia tramite una campagna di crowdfunding, mantenendo la totale indipendenza da sponsor commerciali.