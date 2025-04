Concerto Radio Italia 2025, tutte le info sull’evento

Torna il Concerto Radio Italia 2025, il noto evento musicale in onda nel capoluogo lombardo farà tappa nella città con una valanga di artisti pronti a intrattenere il pubblico. La data da cerchiare in rosso è quella del 30 maggio 2025 alle 20.40, con un parterre di grandissimi ospiti. Da Alfa a Fedez, passando per Giorgia e Brunori Sas, cantanti per tutti i gusti, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra. Bruno Santori, Achille Lauro, Alfa, Brunori SAS, Lucio Corsi, Elodie, Fabri Fibra, Fedez, Giorgia, Irama, Marco Masini, Olly e i Pinguini Tattici Nucleari. Alla conduzione Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi.

Il numero uno di Radio Italia, Mario Volanti, si è espresso sull’evento che avrà luogo a maggio: “Abbiamo iniziato 13 anni fa questa avventura che ci ha donato tante soddisfazioni sia a noi che agli artisti, è un evento unico, è costruito sulla musica con l’orchestra, gli arrangiamenti e tutto è rigorosamente live; è un impegno importante sotto tutti i punti di vista”. Per partecipare sarà necessario accreditarsi, ogni persona può avere due accrediti: la domanda può essere fatta da lunedi 5 maggio alle ore 12 sul sito di Ticketone: non lasciatevi ingannare, è tutto gratuito come sempre” l’annuncio riguardo al grande evento.

Concerto Radio Italia 2025, l’Assessore alla cultura: “Evento che abbraccia Milano”

Il Concerto Radio Italia 2025 avrà luogo a Milano e non mancheranno grandi voci ed emozioni. L’assessore alla Cultura e ai grandi eventi Tommaso Sacchi, oltre alla soddisfazione personale, ha spiegato:

“Mario Volanti ebbe l’intuizione di lavorare sulla piazza principale della città e abbiamo sempre collaborao per creare un momento all’insegna della grande musica italiana, uno degli esempi piu straordinari in questo senso. E’ una festa di popolo della musica che abbraccia Milano” le parole di Sacchi riguardo al Concerto Radio Italia 2025.

