Concerto Radio Italia Live 2022: come vedere in diretta streaming video/ Sarà trasmesso su Sky Uno e…

Concerto Radio Italia Live 2022, come seguire in streaming e in tv?

Dopo due anni di stop forzato torna il Concerto Radio Italia Live 2022. Sabato 21 maggio piazza Duomo a Milano ospiterà il grande evento organizzato da Radio Italia, che prevede una line-up d’eccezione composta da: Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, I Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni e Ultimo. Il Concerto Radio Italia Live sarà presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu e sarà in diretta dalle 20:30 su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it. Sarà, inoltre, trasmesso su Sky Uno (canale 108) e NOW. Sarà come sempre un evento 100% social: vivrà sulle pagine social ufficiali di Radio Italia su Facebook, Twitter, Instagram e TikTok; l’hashtag ufficiale è #rilive. Quindici cantanti si alterneranno sul palco e faranno cantare e ballare tuti i presenti.

Ogni artista canterà tre canzoni e la scelta effettuata da ognuno è proprio quella di unire hit del passato a nuovi brani. Il Concerto si svolgerà a partire dalle ore 20:10. Organizzato da Radio Italia, è realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e torna dopo due anni di assenza a causa della pandemia legata al Covid-19. La fine dell’evento è prevista per 00.30.

Concerto Radio Italia Live 2022, chi si esibirà per primo? La scaletta degli artisti

Stasera andrà in onda il Concerto Radio Italia Live 2022 in diretta da Piazza Duomo. Ecco l’ordine di esibizione dei cantanti: Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, i Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni e Ultimo. Ognuno di loro canterà dal vivo tre brani con l’accompagnamento della Mediterranean Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori. In questa occasione verranno celebrati i 40 anni di Radio Italia Live.

Alla conferenza stampa ha preso parte anche il sindaco di Milano Beppe Sala che a tal proposito ha dichiarato: “40 anni di storia di una radio sono una bella cosa. Il concerto di Radio Italia a Milano è sempre stato accolto con entusiasmo. Sarà bello rivedere piazza del Duomo in festa. Partecipare a eventi di musica dal vivo è una delle esperienze di cui si è sentito molto la mancanza in questi anni di emergenza sanitaria”. Nel backstage, a raccogliere le emozioni de gli artisti ci sarà la speaker Manola Moslehi; ad intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà la speaker Daniela Cappelletti. La sigla iniziale sarà eseguita dal vivo, come nelle edizioni precedenti da Saturnino. Radio Italia ricorda che “l’accesso all’evento è totalmente gratuito, ma non è possibile in alcun modo prenotare il proprio posto”. L’area riservata ai disabili sarà sul sagrato del Duomo e avrà un punto d’accesso dedicato dalla rampa/scivolo di via dell’Arcivescovado o Corso Vittorio Emanuele II.











