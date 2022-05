Concerto Radio Italia Live 2022/ Diretta, cantanti e scaletta: da Ultimo a Blanco

Radio Italia Live 2022, anticipazioni e diretta concerto

Dopo due anni di assenza a causa della pandemia, sabato 21 maggio, torna uno degli eventi musicali più attesi dal pubblico: il concerto di Radio Italia Live. Per festeggiare i quarant’anni di Radio Italia, questa sera, dalla Piazza Duomo di Milano, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu saranno i padroni di casa di un concerto che regalerà oltre quattro ore di musica live non solo alle persone presenti in piazza, ma anche ai telespettatori che potranno seguire tutto l’evento dalle 20:30 su Radio Italia, Radio Italia Tv e in streaming su radioitalia.it. Sarà, inoltre, trasmesso su Sky Uno (canale 108) e NOW.

Per il concerto Radio Italia Live 2022, dunque, Piazza Duomo tornerà ad essere animata dalla musica, ma soprattutto accoglierà migliaia di persone, desiderose di trascorrere una serata leggera e spensierata dopo due anni in cui non ci sono stati concerti. “Sarà bello rivedere piazza del Duomo in festa. Partecipare a eventi di musica dal vivo è una delle esperienze di cui si è sentito molto la mancanza in questi anni di emergenza sanitaria”, ha dichiarato il sindaco di Milano Beppe Sala.

Tutti i cantanti del Concerto Radio Italia Live 2022

Tutti gli artisti hanno sentito fortemente la mancanza dei live e il contatto con il proprio pubblico e, per il concerto di Radio Italia Live 2022, sono tanti i nomi che hanno accettato l’invito e che, questa sera, si alterneranno sul palco regalando al pubblico tre canzoni ciascuno del proprio repertorio. Tanti i big della musica italiana e i beniamini anche del pubblico più giovane. Tra i nomi più attesi c’è Blanco, reduce dall’esperienza all’Eurovision 2022 con Mahmood, ma anche Ultimo che, in attesa di dare il via al tour degli stadi con sold out in ogni città d’Italia, regalerà tre dei suoi più grandi successi. Sul palco del Radio Italia Live 2022, dunque, questa sera, ci saranno:

Alessandra Amoroso, Blanco, Coez, Elisa, Elodie, Francesco Gabbani, Ghali, Irama, Marracash, Marco Mengoni, Gianni Morandi, I Pinguini Tattici Nucleari, Rkomi, Sangiovanni e Ultimo.

La scaletta canzoni concerto Radio Italia Live 2022

Quali canzoni regaleranno i cantanti al pubblico del Radio Italia Live 2022? A svelare i brani che gli artisti eseguiranno questa sera è il portale All Music Italia. Ecco, dunque, la scaletta in ordine alfabetico e non d’uscita:

Alessandra Amoroso

Sorriso Grande

Canzone inutile

Camera 209

Blanco

Finché Non Mi Seppelliscono

Blu Celeste

Notti In Bianco

Coez

Come nelle canzoni

Occhi rossi

È sempre bello

Elisa

O forse sei tu

Litoranea

Luce (Tramonti A Nord Est)

Elodie

Bagno a Mezzanotte

Guaranà

Vertigine

Francesco Gabbani

Volevamo solo essere felici

Viceversa

La Rete

Ghali

Habibi

Good Times

Fortuna

Irama

5 Gocce (feat. Rkomi)

La genesi del tuo colore

Marracash

Crazy Love

Laurea ad Honorem

Love

Marco Mengoni

No Stress

Ma stasera

Esseri umani

Gianni Morandi

Apri tutte le porte

C’era un Ragazzo Che Come Me Amava I Beatles e I Rolling Stones (Grazie a tutti)

Uno Su Mille

Pinguini Tattici Nucleari

Pastello Bianco

Scrivile Scemo

Ringo Starr

Rkomi

Insuperabile

Rkomi e Elodie – La coda del diavolo

Partire da te

Sangiovanni

Farfalle

Malibù

Cielo dammi la luna

Ultimo

Piccola stella

Buongiorno Vita

22 settembre











