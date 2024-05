Concerto Radio Italia Live 2024 a Milano/ Diretta streaming e cantanti: da Angelina Mango a Emma

Concerto Radio Italia 2024 a Milano: anticipazioni e diretta

Mercoledì 15 maggio, in Piazza Duomo a Milano, si accendono i riflettori sulla grande musica con il Concerto di Radio Italia che ha già portato nel capoluogo lombardo migliaia di persone per assistere all’esibizione live di alcuni dei più grandi artisti italiani più amati dal pubblico. In una Milano sotto la pioggia, il concerto si terrà ugualmente e vedrà sul palco i grandi nomi della musica che, nel corso dell’ultimo anno, hanno scalato le classifiche. La grande novità di quest’anno è la presenza, nelle vesti di conduttori, delle voci di Radio Italia. L’evento, infatti, sarà condotto da Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Manola Moslehi e Paoletta.

In Piazza Duomo, inoltre, sarà allestita la “terrazza Radio Italia” dalla quale Luca Ward introdurrà live tutti gli artisti. Sono previsti inoltre, collegamenti con il backstage per raccogliere le emozioni degli artisti. L’evento, inoltre, sarà introdotto da una sigla che sarà eseguita, dal vivo e in una versione rinnovata, da Saturnino.

I cantanti del Concerto Radio Italia Live 2024

Grande attesa per il Concerto di Radio Italia 2024 per i gran numero di big che, questa sera, nonostante il maltempo che ha deciso di abbattersi su Milano, faranno cantare e ballare tutte le persone presenti in Piazza Duomo. Dopo la grande esperienza vissuta in Svezia con l’Eurovision 2024, sul palco, ci sarà Angelina Mango che, non solo eseguirà “La noia” ma anche gli altri successi con cui ha scalato la classifica. Spazio, poi, ad altre voci femminili come Emma, Alessandra Amoroso, Annalisa, Gianni Nannini e Noemi che già in passato hanno partecipato all’evento.

Non mancheranno, poi, gli artisti maschili come Gazzelle, Geolier, Ghali, Mahmood e The Kolors. A chiudere la serata, poi, sarà Ultimo che, in attesa di riempire gli stadi con il suo tour, farà impazzire Piazza Duomo di Milano.

Come vedere in diretta streaming il Concerto di Radio Italia Live 2024

Il Concerto di Radio Italia Live 2024 sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD) e su TV8 (al tasto 8 del telecomando).

Contemporaneamente, la diretta del concerto potrà essere seguita contemporaneamente anche su Sky Uno. Oltre alla diretta televisiva, è possibile vivere le emozioni del concerto grazie alla diretta in streaming su NOW e su radioitalia.it.











