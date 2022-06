Concerto Rolling Stones a Milano, San Siro 21 giugno 2022/ Scaletta canzoni, Mick Jagger presente!

Rolling Stones, Concerto Milano a San Siro 21 giugno 2022

Oggi, martedì 21 giugno, i Rolling Stones saranno a San Siro per la tappa milanese del loro tour Stones Sixty, per celebrare i sessant’anni di carriera della band inglese. Settimana scorsa Mick Jagger era risultato positivo al Covid: la data di Amsterdam è stata riprogrammata per il 7 luglio mentre il concerto di Berna è stato cancellato (con la speranza di trovare al più presto una nuova data): “Grazie mille a tutti per i vostri auguri e messaggi degli ultimi giorni. Mi sento molto meglio e non vedo l’ora di tornare sul palco la prossima settimana”, ha scritto il cantante quattro giorni fa sui social. I Rolling Stones sono già arrivati a Milano e soggiornano al Four Season in vista del live di San Siro.

Rolling Stones: incassi e numeri record a Milano

Molto probabilmente il concerto a San Siro sarà l’ultima esibizione italiana dei Rolling Stones. Meno di un anno fa la band ha detto addio al batterista e membro fondatore Charlie Watts: “È con immensa tristezza che annunciamo la morte del nostro amato Charlie Watts. È morto serenamente in un ospedale di Londra, circondato dalla sua famiglia”. Domani sera sul palco insieme a Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood ci saranno Darryl Jones al basso e la new entry Steve Jordan alla batteria, più una crew di 300 persone. Apriranno il concerto i Ghost Hounds. Il concerto degli Stones ha già segnato numeri da record: San Siro conta più di 57mila paganti per ricavi superiori ai 7 milioni. Oltre 2mila addetti ai lavoro.

La scaletta canzoni Rolling Stones, concerto di Milano a San Siro 2022

Quali brani prevede la scaletta del concerto a Milano (San Siro) dei Rolling Stones? Partendo dalle precedenti date dello Stones Sixty Tour non mancheranno i brani più famosi degli anni Sessanta, tra cui “Street Fighting Man” e “The 19th Nervous Breakdown”. E ancora: “Rocks off”, “Thumbling Dice” e “Out of time”. Immancabile una canzone scelta dai fan col ballottaggio social diventato ormai una trazione degli ultimi tour degli Stones. In scaletta anche “You can’t always get what you want”, “Living in a Ghost town”, “Honky Tonk Women”, “Connection da Between”, “Slipping Away”, “Miss you”, “Midnight Rambler”, “Start me up”, “Paint it black”, “Sympathy for the Devil” e “Jumpin’ Jack Flash”. I bis: “Gimme Shelter” e “Satisfaction“.

