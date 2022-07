Concerto Salmo Milano San Siro (Flop Tour) 6 luglio 2022/ Scaletta ricca di successi

Concerto Salmo a San Siro, dopo Milano i palazzetti in tutta Italia

Il grande giorno è arrivato: questa sera Salmo si esibisce in concerto a San Siro. A Milano sta per iniziare una serata attesa da molto tempo, rimandata più volte a causa della pandemia. Naturalmente restano validi i tickets di accesso acquistato in passato e non utilizzati a causa delle restrizioni Covid-19. Dopo la tappa di questa sera, il Flop Tour proseguirà in tutta Italia, toccando ben dodici palazzi dello sport. Il 17 novembre, Salmo sarà di scena al Mandela Forum di Firenze, domenica 20 novembre al Grana Padano Arena di Mantova, martedì 22 novembre al Kioene Arena di Padova, venerdì 25 novembre all’Unipol Arena di Bologna e sabato 26 novembre al Modigliani Forum di Livorno.

Il concerto di Salmo proseguirà poi martedì 29 novembre al Palazzo dello Sport di Roma, venerdì 2 dicembre al PalaFlorio di Bari, martedì 6 dicembre al palaSele di Eboli (SA), venerdì 9 dicembre al Vitrifrigo Arena di Pesaro (PU), lunedì 12 dicembre al Mediolanum Forum di Milano, venerdì 16 dicembre al Brixia Forum di Brescia e domenica 18 dicembre al Pala Alpitour di Torino.

Concerto Salmo a San Siro, scaletta ricca di successi

Stasera, mercoledì 6 luglio, i fari sono puntati completamente su San Siro. Salmo si godrà l’abbraccio dei tanti fan che lo hanno aspettato per tantissimi mesi. Lui, per ringraziarli, ha optato per una scaletta molto corposa, ricca di successi. Ci sarà spazio, naturalmente, per le hit che lo hanno reso famoso in tutta Italia ma anche ai nuovi successi contenuti nell’album Flop. Per il concerto di Salmo a San Siro, la metro M5 lilla è prolungata. L’ultima corsa con partenza dallo stadio San Siro è infatti previsto per le ore 1.00: questo per consentire ai tantissimo fan il ritorno a casa.

