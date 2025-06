Ecco la scaletta del concerto di Vasco Rossi allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli stasera, martedì 17 giugno: tutte le canzoni

Diverse generazioni si sono recati al concerto di Vasco Rossi a Napoli nella serata di ieri e altrettanti spettatori sono attesi per quello di stasera sempre allo stadio Diego Armando Maradona. Un totale di venticinque pezzi, grandi classici del cantante, e non sono mancati i complimenti al Napoli per lo scudetto vinto.

Prima di chiudere la serata di ieri, però, il cantante ha voluto omaggiare l’immenso Pino Daniele con ‘Je so pazzo’ dicendo: “Vorrei salutare e ricordare un caro amico e grande artista cantando una di quelle canzoni che avrei voluto scrivere io”. E poi ha ringraziato il pubblico con un post su Instagram: “Gente di passione, siete il pubblico più caldo, sono felice”.

Vasco Rossi di nuovo al Maradona di Napoli: la scaletta del suo concerto

Ecco la scaletta del concerto di Vasco Rossi stasera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli dopo la data di ieri, accolta con grande entusiasmo da parte dei suoi fan che non si sono fatti pregare per raggiungerlo e partecipare a una grande festa.

Vita spericolata

Sono innocente ma…

Manifesto futurista della nuova umanità

Valium

Vivere

Mi si escludeva

Gli spari sopra

Quante volte

Ed il tempo crea eroi

Un gran bel film

Vivere non è facile

Interludio 2025

Buoni o cattivi

Basta poco

Siamo qui

C’è chi dice no

Io perderò

Medley: La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Una canzone per te / Va bene, va bene così

Rewind

E adesso che tocca a me

Senza parole

Sally

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Canzone

Albachiara

