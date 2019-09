Concessioni Autostrade, Di Maio “Avanti revoca”/ Atlantia giù in borsa, Castellucci..

Concessioni Autostrade, Luigi Di Maio avverte il Pd: «Noi andiamo avanti con la volontà di revocarle ai Benetton, quella azienda che non ha mantenuto il Ponte Morandi». Si riaccende il dibattito tra le due nuove forze di maggioranza, con il M5s irremovibile: a riaprire la discussione l’omissione delle carenze del ponte crollato a Genova lo scorso 14 agosto 2018, «chi doveva mantenere quel ponte non l’ha fatto». Dopo aver elogiato l’apertura dei dem, il neo ministro degli Esteri ha rincarato la dose contro Benetton: «Per me è assurdo che si dica che quella gente può continuare a gestire i nostri ponti», spiegando di voler portare avanti il procedimento nato con il vecchio Governo. Non è tardata ad arrivare la replica del ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli: dopo aver recentemente parlato di revisioni e non di revoca, la dem ha sottolineato che «la posizione del premier Conte è la posizione del Governo».

CONCESSIONI AUTOSTRADE: ATLANTIA GIU’ IN BORSA

Come dicevamo, i falsi report sullo stato dei viadotti anche dopo il crollo del Ponte Morandi ha riaperto la discussione e sul tema è intervenuta anche Confindustria, che ha preso le parti di Aspi: «La vicenda non deve diventare una questione politica e deve prevalere il buon senso: dobbiamo evitare polveroni politici che non portano da nessuna parte». E Atlantia ne ha risentito in Borsa, il titolo ieri è crollato: a Piazza Affari ha chiuso con un -7,8%. Attesi aggiornamenti nelle prossime ore: Fabio Cerchiai, presidente e consigliere di Atlantia, ha convocato per oggi un board straordinario per «comunicazioni dell’amministratore delegato» Giovanni Castellucci. L’ipotesi è quella delle dimissioni dell’ad, indagato per omicidio colposo: Castellucci potrebbe mettere il suo mandato a disposizione dei consiglieri.

