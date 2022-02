Concetta Lo Cicero, scomparsa da ospedale/ Castellanza, il nipote: “Ha l’Alzheimer”

“Chi l’ha Visto?” ha trattato il caso di Concetta Lo Cicero, donna scomparsa il 7 febbraio scorso dall’ospedale di Castellanza, in provincia di Varese, e di cui ancora non si hanno notizie. Una situazione commentata con angoscia da Marco, nipote della signora, intervenuto in collegamento audiovisivo: del resto, stiamo parlando di una persona malata di Alzheimer, che dunque ha bisogno di essere assistita dai suoi familiari. Fin qui le ricerche, eseguite anche nei fondali del fiume Olona, non hanno sortito alcun effetto e chiaramente il passare dei giorni non lascia ben sperare.

19enne arrestato con 50 gr di hashish/ La nonna lo difende: “La uso io per i dolori”

Il nipote Marco ha dichiarato: “Abbiamo saputo subito da mia cugina che zia Concetta era scomparsa e ci siamo subito attivati con i carabinieri. Io sono stato in contatto tutta la prima settimana con loro. Il risultato al momento è zero. Penso che molta strada a piedi non abbia potuto farla. Stiamo parlando di una persona in evidente stato confusionale e in condizioni psicofisiche di disagio. I giorni passano e la nostra preoccupazione aumenta”. Nessuna segnalazione si è rivelata attendibile finora, ma Federica Sciarelli ha rivelato che è comparso un audio inviato probabilmente in maniera involontaria dalla stessa Concetta a un suo contatto WhatsApp. In esso, la si sente parlare con un’altra persona e dice di essere stata molto male e di volere suo figlio. Chiede anche di tornare a casa, sottolineando che si trova a Legnano.

Figlio sempre con smartphone, papà toglie internet al quartiere/ Ha usato un jammer

CONCETTA LO CICERO SCOMPARSA, IL NIPOTE: “FORZE DELL’ORDINE TORNINO A CERCARLA”

“Sarebbe importante che la donna che ha parlato con mia zia ci contattasse, per capire dove l’ha incontrata”, ha aggiunto Marco, nipote di Concetta Lo Cicero. “Non si capisce dove sia stato intercettato questo messaggio. Mi appello alle forze dell’ordine per fare sì che le ricerche, sospese dopo una settimana in attesa di altri elementi, vengano riprese in mano. Mia zia va cercata assolutamente”.

I familiari della signora non riescono a darsi pace: come è possibile che una donna malata di Alzheimer sia stata dimessa da una struttura nosocomiale senza prima accertarsi che ci fosse qualcuno assieme a lei? Intanto, è stata diffusa una nuova foto di Concetta, che al momento della scomparsa indossava un abbigliamento senza dubbio riconoscibile, caratterizzato da una giacca maculata che potrebbe consentire alle persone di individuarla più agevolmente.

Primark apre a Milano/ La moda low cost nel “palazzo maledetto” di via Torino

© RIPRODUZIONE RISERVATA