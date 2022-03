Concetta Lo Cicero trovata morta dopo scomparsa da ospedale/ Corpo nel bosco

Ha avuto un epilogo drammatico il caso di Concetta Lo Cicero, la donna 69enne di Nerviano che soffriva di Alzheimer scomparsa dopo essere stata dimessa dall’ospedale di Castellanza. Il suo corpo senza vita è stato trovato nei giorni scorsi nei boschi tra Legnano e Rescaldina. Il giallo è stato trattato nell’ultima puntata di Lombardia Nera. La donna è stata cercata tutti ovunque, ma il ritrovamento è stato casuale da parte di un passante. Qualcuno ha avuto delle responsabilità nella fine drammatica di Concetta?

Tutto era iniziato dall’appello disperato di Francesca, la giovane figlia che cercava la madre scomparsa dopo un breve ricovero in provincia di Varese. Il ritrovamento del suo corpo senza vita è avvenuto a distanza di 17 giorni. Dopo essere stata dimessa, la 69enne avrebbe chiesto ad una donna la direzione per andare a Legnano e da quel momento si sarebbero perse le sue tracce. La famiglia ha denunciato la struttura per omessa vigilanza ma la clinica ha replicato con un comunicato nel quale oltre a far trapelare la vicinanza ai parenti, si dice disposta a collaborare con le autorità competenti. “Non è stata consegnata documentazione compravante l’incapacità di intendere e di volere della paziente”, avrebbe ancora aggiunto.

Concetta Lo Cicero trovata morta: cosa è successo?

Il corpo senza vita di Concetta Lo Cicero è stato ritrovato il 24 febbraio scorso dopo 17 giorni di appelli e ricerche, a oltre 3 chilometri di distanza dalla clinica di Castellanza dalla quale è stata dimessa. Nessun segno di violenza sul corpo, eppure la donna non aveva più con sé la borsa né il cellulare. Si tema una rapina finita male ma non si esclude la tragica fatalità che ha portato Concetta a morire di stenti in quel bosco. Nella giornata di ieri si è svolta l’autopsia sul corpo della 69enne che potrebbe portare a delle importanti risposte sulle cause del decesso.

Alla trasmissione Lombardia Nera sono stati trasmessi gli audio dei messaggi che Concetta aveva mandato alla figlia per errore mentre la aspettava fuori dall’ospedale, prima di sparire nel nulla. La donna chiedeva informazioni a qualcuno: “Per caso hai visto mia figlia? Come faccio ad andare via che qua non c’è nessuno. Ma di qua dove si va?”.



