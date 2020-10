Conchata Ferrell è morta: era stata colpita da infarto/ Chuck Lorre: “Era una roccia”

Lutto nel mondo delle serie tv americane. A 77 anni è morta Conchata Ferrell, conosciuta per il ruolo di Berta nella serie americana “Due uomini e mezzo”. Dallo scorso maggio, l’attrice era ricoverata in ospedale dove, per quattro settimane, era rimasta in terapia intensiva. Lo scorso luglio, poi, a mettere ulteriormente in pericolo la sua salute era stato l’infarto. Conhcata Ferrell è così decedeuta martedì 13 ottobre a Sherman Oaks, in California. A confermare la morte di Conchata Ferrell è stata la Warner Bross che produce la fortuanta serie tv con cui l’attrice è diventata popolare in diverse zone del mondo. Il creatore e il produttore di “Due uomini e mezzo”, Chuck Lorre ha parlato di Conchata come «una delle grandi. Era una roccia. Ho avuto il privilegio di chiamarla amica».

CONCHATA FERRELL MORTA, L’ADDIO DI CHARLIE SHEEN

Conchata Ferrell, con la sua ironia, aveva conquistato un posto importante nelle serie tv americane. Ad amarla sono stati non solo i telespettatori dei suoi lavori, ma anche i colleghi. Charlie Sheen, appresa la notizia, le ha dedicato un pensiero su Twitter: “Un tesoro assoluto, una professionista navigata, una vera amica, una perdita scioccante e dolorosa. Berta, le tue pulizie erano un po’ sospette, il tuo ascendente sulle persone era perfetto“. L’attrice era sposata con Arnie Anderson e avevano una figlia, Samantha. L’attrice ha lavorato in tutte le 12 stagione di Due uomini e mezzo, ma anche in E.R. e Buffy l’ammazzavampiri. Inoltre, è apparsa anche in famosi film come Mystic Pizza, True Romance, Edward Mani di Forbice e Erin Brockovich.

an absolute sweetheart

a consummate pro

a genuine friend

a shocking and painful loss. Berta,

your housekeeping

was a tad suspect,

your "people"keeping was perfect. 💕©️💕 pic.twitter.com/cJMK8APgQV — Charlie Sheen (@charliesheen) October 13, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA