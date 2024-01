CONCILIAZIONE LAVORO-FAMIGLIA/ I 4 pilastri per supportare genitori e caregiver

Nonostante i passi in avanti, la genitorialità e la cura sono ancora un tabù per le aziende. Quando se ne parla il discorso verte quasi esclusivamente su tematiche legate ai congedi: cosa dice la legge, quanti giorni spettano, i tempi di rientro, eventuali agevolazioni. Manca una cultura della cura, il riconoscimento di una delle attività più nobili e umane, ma anche una delle più arricchenti per le persone, in grado di allenarle proprio alle competenze richieste dalla complessità̀ del nostro mercato e delle nostre organizzazioni. Per questo motivo io, Sonia Malaspina (Direttrice Risorse umane Italia e Gracia di Danone ndr), insieme a Marialaura Agosta (Inclusive Diversity Manager per Danone Italia e Grecia ndr) autrici del libro Il Congedo Originale edito da ROI Edizioni (2023) abbiamo deciso di metterci in campo partendo dalla nostra esperienza per aumentare la consapevolezza della società e contribuire alla creazione di un movimento capace di attuare un cambio culturale oggi più che mai necessario. Lo abbiamo fatto anche grazie al contributo di sette autorevoli compagni di viaggio, che come noi hanno a cuore il raggiungimento di condizioni di sostenibilità dove vengono promosse Pari Opportunità.

Insieme abbiamo portato il nostro messaggio a persone, organizzazioni e aziende partendo proprio dalla nostra esperienza. Con Il Congedo Originale, infatti, abbiamo voluto mettere nero su bianco quello che è stato il percorso che ci ha permesso di dimostrare come la genitorialità sia un valore per le aziende e lo abbiamo fatto attraverso quattro pilastri, che sono i capisaldi delle nostre policy a supporto dei genitori e dei caregiver: quello culturale, organizzativo, economico e psico-affettivo, che garantiscono il supporto delle nostre persone a 360 gradi.

Da sempre siamo convinte che sostenere la genitorialità permette loro di conciliare lavoro e famiglia in modo più efficace, riducendo lo stress e contribuendo alla creazione di un maggiore attaccamento nei confronti dell’azienda. Inoltre, promuovere un ambiente lavorativo che valorizzi l’unicità di ogni persona significa creare un ambiente di lavoro accogliente e stimolante per tutti. In particolare, il nostro percorso a supporto dei genitori e più in generale della cura parte nel 2011, quando abbiamo lanciato un decalogo di impegni a supporto dei genitori. Sin da subito abbiamo ritenuto fondamentale rivolgerci ad entrambe le figure, mamme o papà, in quanto pensiamo sia fondamentale che entrambi i genitori giochino un ruolo fondamentale nella crescita dei figli.

Queste dieci regole includono tra le misure principali: ascoltare ogni genitore prima e dopo il congedo; garantire sufficienti giorni di congedo di paternità obbligatori ai neopapà affinché il loro ruolo venga valorizzato e possano essere liberi di stare al fianco dei propri piccoli; integrare dal punto di vista economico e di tempo i congedi rispetto a quanto previsto dalla normativa e assicurare la flessibilità. Da qui siamo passate ad altre iniziative, tanto che Danone Italia è stata un’apripista e la policy italiana è diventata globale in Danone ovvero applicata a 100.000 persone nel mondo. Nel 2020 abbiamo lanciato una policy per supportare i nostri caregiver, cioè, allargando il supporto alla cura delle persone fragili e anziane.

Negli anni le nostre politiche parental policy e caregiver policy ci hanno permesso di raggiungere ottimi risultati: in Danone il 100% delle mamme rientra al lavoro dopo il congedo di maternità; il 100% dei nostri papà usufruisce del congedo di Paternità (20 giorni obbligatori); il tasso di natalità interna è positivo: nel 2022 abbiamo un raggiunto un +8%; il 14% delle promozioni è andato a mamme rientrate dal congedo; abbiamo azzerato il divario salariale e il tasso di assenteismo si avvicina allo zero e nel 2023 abbiamo ottenuto la Certificazione di Genere UNI/PDR 125:2022, un altro riconoscimento fondamentale nel nostro percorso.

Con Il Congedo Originale vogliamo incoraggiare coloro che prendono decisioni nelle organizzazioni a produrre un impatto economico e sociale cambiando la narrazione sulla cura, che è valore e potenza anche e soprattutto negli ambienti lavorativi e che ci arricchisce tutti indistintamente come persone e professionisti. È possibile raggiungere la nostra community accedendo al sito www.ilcongedooriginale.it.

