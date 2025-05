Concita de Gregorio e Alessandro Cecioni, dal loro matrimonio la nascita di quattro figli

La vita amorosa della celebre scrittrice e giornalista Concita de Gregorio ruota attorno al marito Alessandro Cecioni, padre dei suoi quattro figli. I due vivono da diversi anni una storia d’amore alla larga dalle luci dei riflettori. Evidentemente, preferiscono mantenere un profilo basso e non farsi invischiare nelle dinamiche del gossip. Anche perché, in passato, Concita de Gregorio si era già aperta su alcune questioni di cuore che le avevano procurato grande sofferenza, rispolverando appunto episodi che avrebbe preferito non vivere.

La giornalista e conduttrice, infatti, ha vissuto momenti che definisce “infernali” durante la sua adolescenza e ancora oggi ricorda molto chiaramente le ‘porte in faccia’ che l’hanno destabilizzata da un punto di vista sentimentale. “Ho avuto amori molto infelici, non ricambiati”, ha confidato in una toccante intervista rilasciata nel talk di Rai 1 Oggi è un altro giorno.

Concita de Gregorio, gli amori turbolenti e sofferti prima di incontrare suo marito Alessandro Cecioni

“Ero una ragazzina piena di complessi, mi sentivo tremendamente brutta. Ho avuto una giovinezza infernale, fatta di grandi strazi e pianti notturni”, spiega ancora la scrittrice. Solo con il tempo Concita de Gregorio è riuscita ad acquisire la giusta consapevolezza, spazzando via quel senso di inadeguatezza doloroso. La ricetta per ritrovare la bussola e uscire dal buio, col senno di poi, è stata piuttosto semplice. Ma all’epoca per la De Gregorio non è stato affatto così e ha dovuto compiere un grande lavoro su se stessa.

“Perché c’è una possibilità che quello che tu fai interessi agli altri solo se interessa a te in primis”, dice saggiamente la giornalista nell’intervista, sottolineando l’importanza di appassionarsi a ciò che si fa, anche per saperlo trasmettere a chi ci sta intorno.