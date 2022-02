Concita De Gregorio: “Ho avuto amori infelici”/ “Grandi strazi e pianti notturni…”

Concita De Gregorio, giornalista e conduttrice, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone e andata in onda nel pomeriggio odierno, lunedì 14 febbraio 2022. Immancabile un discorso sull’amore, dal momento che oggi si celebra San Valentino. Così, dai cassetti della memoria della De Gregorio sono spuntati ricordi dolorosi, come ha lei stessa confessato: “Ho avuto amori molto infelici, non ricambiati. Ero una ragazzina piena di complessi, mi sentivo tremendamente brutta. Ho avuto una giovinezza infernale, fatta di grandi strazi e pianti notturni”.

CONCITA DE GREGORIO: “HO UN GRANDE SENSO DELLA DISCIPLINA”

Nel prosieguo della diretta di Rai Uno, Concita De Gregorio ha rivelato il segreto per amare ed essere amati: “Essere se stessi. Trovando la propria strada, se si ama ciò che si fa, si inducono la cura, il rispetto e l’amore degli altri verso di sé. C’è quindi una possibilità che quello che tu fai interessi agli altri solo se interessa te in primis. Noi non dobbiamo avere l’obiettivo di vincere, perché nell’arte, nella vita, nelle espressioni dell’anima, c’è posto per tutti. Io sono molto ostinata, ho un gran senso della disciplina. Sono un po’ un soldato e non mi sono mai abbattuta, pur avendo un temperamento super-malinconico”.

