Forse non tutti sanno che Concita De Gregorio ha vissuto un periodo davvero buio, a causa di una malattia che le ha stravolto la vita. La scrittrice, infatti, ha scoperto di avere un tumore al seno durante la pandemia. Si controllava regolarmente, ma poi le visite sono slittate per tre anni, fino all’amara scoperta. “Il cancro era grande e potenzialmente mortale, con l’indice di recrudescenza e mortalità molto alto”, ricorda Concita De Gregorio in una intervista a Vanity Fair.

Oggi la scrittrice può raccontare questa brutta disavventura con più serenità, perché le cure sembrano aver fatto effetto. Eppure la paura di non farcela è stata tanta, a volte ha preso il sopravvento. Ma dalla malattia Concita de Gregorio ha cercato di trarre insegnamenti preziosi: “Ho imparato a dare un altro valore al tempo e a riconoscere il senso profondo della cura e dell’amore”.

Concita de Gregorio, la malattia e la paura di non farcela: “Tumore fu imprevedibile”

L’ex direttrice de L’Unità se l’è vista davvero brutta perché la malattia, quando è stata scoperta, era già in una fase piuttosto avanzata. Nel momento in cui si è resa conto della situazione, ovviamente, Concita de Gregorio si è dedicata alle cure, con l’aiuto dei medici che l’hanno supportata passo dopo passo. “Mi sono fermata perché il mio corpo si era guastato e mi sono trovata di fronte alla possibilità che non si aggiustasse più”, ha confessato la scrittrice.

Una notizia che l’ha sconvolta, perché non si aspettava di ritrovarsi a combattere per restare aggrappata alla vita. “Era del tutto imprevedibile. Ho dovuto spegnere tutto e mettere al centro dei miei sforzi il desiderio di restare in vita per me e per i miei figli”, la confessione choc della De Gregorio. Oggi la scrittrice si senta una persona per certi versi migliore, di sicuro capace di prendersi la sua libertà. Che è poi la cosa più importante, assieme alla salute.