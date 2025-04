L’Asia del difficile dialogo con l’Islam e con le altre fedi religiose, delle libertà negate in Cina e a Hong Kong, quella che desidera la pace in Myanmar e della grande comunità cattolica delle Filippine. La realtà della Chiesa in questo continente comprende situazioni anche molto diverse tra loro, tutte destinate a pesare, però, sul conclave dal quale uscirà il successore di papa Francesco.

Al quale, spiega padre Gianni Criveller, direttore dell’agenzia di stampa AsiaNews e della rivista Mondo e Missione, parteciperanno, appunto, 23 cardinali di provenienza asiatica. Uno di loro, Luis Antonio Tagle, è addirittura indicato come uno dei papabili, segnale di una Chiesa in crescita in aree del mondo in cui la sua presenza non è preponderante come altrove.

Quali sono le istanze che l’Asia rappresenterà nel Concilio?

Le Chiese dell’Asia sono molto diverse l’una dall’altra, vivono situazioni differenti. Devono affrontare sfide importanti, tra le quali, per esempio, quella del dialogo con le altre fedi. Vale in particolare nel subcontinente indiano, ma anche in Sud Corea e Giappone. Poi c’è il tema dell’Islam, che pesa non solo nel Medio Oriente, ma anche in Pakistan, in Malesia. Anche nelle Filippine c’è un problema di rapporto con il mondo islamico: stiamo parlando, però, dell’unico Paese asiatico dove c’è una grande popolazione cattolica. Secondo me, tra l’altro, è il più grande Paese missionario al mondo: non c’è casa, clinica, ospedale, in diverse nazioni, in cui non siano presenti filippini, soprattutto donne. E questo è sicuramente un grande esercizio missionario. Nel conclave ci sono ben tre cardinali votanti filippini.

Uno di questi, Tagle, è dato come possibile pontefice. Che cosa rappresenta la sua candidatura?

Per la prima volta nella storia del conclave, i cardinali asiatici, a cominciare, appunto, da Luis Antonio Tagle, sono considerati come validi candidati all’elezione. Un passo in avanti, che dimostra come questo conclave rispecchi più la Chiesa missionaria che la Chiesa tradizionale.

Come si è caratterizzata l’attività pastorale di Tagle? Come mai il suo nome è uno di quelli che circola per la successione di Francesco?

Tagle dà il meglio di sé quando è a contatto con il suo popolo. È un uomo molto carismatico, una persona molto simpatica dal punto di vista dell’approccio personale, con una buona capacità di comunicazione, una persona molto sincera e onesta. Ha avuto esperienze pastorali sia nella diocesi di Imus che a Manila. Poi è venuto a Roma ed è stato prefetto di Propaganda Fide per molto tempo, oltre che capo della Caritas Internationalis, anche se ultimamente ha avuto un ruolo più defilato. È venuto a Milano, dove è stato mio ospite due settimane fa, incontrando anche la comunità filippina. Ha dalla sua anche che parla italiano, ma ha studiato negli Stati Uniti e ha un ottimo inglese. Se il papa deve essere un asiatico, è il cardinale che ha il profilo più candidabile.

Che tipo di papa sarebbe?

Non saprei dire se ha una grande capacità di governo, però è una figura molto carismatica. Sotto molti aspetti si avvicinerebbe alla figura di papa Francesco, dal punto di vista della capacità di comunicare, del rapporto con il popolo, del sentire insieme alla gente.

Tra gli altri cardinali asiatici, invece, ci sono personalità di spicco che potrebbero venire prese in considerazione?

Tra i cardinali filippini c’è Pablo David, presidente della Conferenza episcopale filippina, vicepresidente della Federazione delle Conferenze episcopali asiatiche. Nel suo Paese è molto conosciuto perché ha preso posizioni molto forti per la giustizia sociale contro il presidente Duterte. Per questo è stato minacciato di morte ed è finito sotto scorta. È una persona di grande spessore intellettuale. Notevole è anche la figura del cardinale You Heung-sik, della Corea del Sud, che da qualche tempo è a Roma, in Curia.

Così come il cardinale Sebastian Francis, della Malesia, che si è fatto notare per il suo impegno sociale e il dialogo con le altre fedi. Interessante anche il profilo del cardinale della Mongolia, che è italiano, anche se molto giovane: Giorgio Marengo. Ci sono cardinali di India e Sri Lanka, che non conosco personalmente, accreditati di posizioni più conservatrici, ma anche il cardinale Zenari, nunzio apostolico in Siria, Stephen Chow, di Hong Kong, gesuita, unico cardinale cinese.

Le istanze che arrivano dall’Asia in che modo possono influenzare la scelta del nuovo papa?

Nel conclave è rappresentato tutto il mondo e alla fine bisognerà trovare un punto di equilibrio, non solo tra le diverse istanze della Chiesa. Va individuata una persona che sia in grado di guidare la Chiesa in una fase molto delicata. Un esercizio di sintesi che non sarà facile, anche perché non c’è solo l’Asia, ma anche l’Oceania, l’Africa, oltre che l’America Latina, l’Europa, l’America del Nord. Il contesto, comunque, non è quello di Chiese che si contendono un primato, ma di un confronto tra uomini di Chiesa e la loro visione delle cose. L’Asia è il continente dei due popoli più numerosi al mondo, quello indiano e quello cinese, anche per questo le grandi sfide dell’umanità passano di lì.

Dovendo individuare una caratteristica, una priorità di queste Chiese, quale può essere? La missionarietà?

L’azione missionaria della Chiesa in Asia è particolarmente viva. Ci sono Chiese in crescita, come in Sud Corea e Vietnam, una Chiesa molto viva come quella delle Filippine, una in difficoltà in Cina, e un piccolo gruppo ma con una grande tradizione in India, con anche una grande capacità di riflessione sui temi della fede, del dialogo. Infine, una comunità che è come un seme nella terra, come quella della Mongolia, e altre a Hong Kong, a Timor Est, in Myanmar, Paese in guerra.

La sfida principale che devono affrontare queste comunità resta quella del dialogo con le altre fedi?

Sì, ma non è l’unico: c’è anche il tema della pace, come in Myanmar, della libertà, come a Hong Kong e in Cina, della povertà, della migrazione: Paesi come Filippine e Bangladesh hanno una forte componente di emigrazione.

Asia significa anche Medio Oriente. Che sollecitazioni arrivano da questa area alla Chiesa e al conclave?

Il Medio Oriente, la Palestina, Israele sono la patria di Gesù, la terra di Maria, di Maria Maddalena, la prima missionaria, la terra degli apostoli. Purtroppo, in questi ultimi decenni e in seguito anche alle ultime guerre, il numero dei cristiani, lì come in Siria, Iraq, Libano, Giordania, si sta riducendo in una maniera drastica. Molti emigrano e quelli che rimangono sono in grave difficoltà anche economica: penso alle comunità cristiane della Palestina, di Betlemme, di Nazareth, che a causa del crollo del turismo fanno una vita molto difficile.

Nel conclave si può parlare di scarsa rappresentatività dell’Asia centrale? Mancano rappresentanti della Russia e anche di altri Paesi dell’area?

La Russia è un Paese ortodosso, i cattolici sono molto pochi, sarebbe anche difficile avere un cardinale che viene da quella zona. C’è un cardinale ucraino, anche se abita in Australia. Nell’Asia centrale ci sono Paesi ortodossi con i quali c’è da fare un lavoro ecumenico. Parliamo di una regione del mondo con molte aree di fede islamica, dove non c’è una vera capacità di rappresentare una comunità cattolica.

Il papa, comunque, è stato in Kazakhstan, Georgia, Azerbaijan, Armenia e Iraq. Inoltre, il collegio cardinalizio è un collegio che rappresenta un periodo storico, la volontà di un pontefice e le sue scelte. Mentre una volta, per le nomine a cardinale, veniva privilegiato chi lavorava nella Curia romana e chi guidava i tradizionali capoluoghi cattolici dell’Europa, inclusa l’Italia, ora non è così.

La sensibilità della Chiesa asiatica è nella linea indicata dal pontificato di papa Francesco?

L’attenzione all’Asia l’hanno avuta tutti i pontefici: Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, che ha scritto una lettera ai cristiani della Cina. Tuttavia, Francesco ha dato spazio anche a realtà più piccole come la Mongolia e Timor Est.

(Paolo Rossetti)

