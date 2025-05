COME SI È ARRIVATI AL CONCLAVE DEL 2013: LE DIMISSIONI DI RATZINGER E LA “CORSA” AI PAPABILI

Dalle prime “dimissioni” di un Pontefice all’elezione del primo Papa dalle Americhe: il Conclave 2013 fu una fucina di novità per la Chiesa mondiale, con molti dei protagonisti tra i cardinali elettori che ancora oggi partecipano alle nuove votazioni in Cappella Sistina dopo la morte di Papa Francesco lo scorso 21 aprile 2025. Con un breve salto nel tempo di 12 anni, era l’11 febbraio 2013 quando nell’assoluta sorpresa mondiale Papa Benedetto XVI annunciava la rinuncia all’ufficio di Romano Pontefice (formalizzata poi il 28 febbraio successivo), aprendo così l’iter per il Conclave svoltosi poi il 12 e 13 marzo 2013.

Santa Messa inizio Conclave 2025, diretta video oggi/ Card. Re celebra ‘Missa Pro eligendo Romano Pontifice’

Lo “choc” per le storiche “dimissioni” di Papa Ratzinger trovarono inizialmente sorpresi gli stessi 115 cardinali elettori che parteciperanno agli scrutini – alla fine furono solo 5 – per l’elezione del nuovo Papa in Cappella Sistina: il quorum per l’elezione del Pontefice era fissato a 77, molto più basso di quota 89 fissato invece per il Conclave 2025 che si appresta ad iniziare. A differenza di quello attuale, il Conclave di 12 anni fa vedeva una netta “maggioranza” di cardinali italiani, ben 28 sui 115 totali, seguiti degli 11 americani, 6 tedeschi e 5 a testa per India, Brasile e Spagna.

Totonomi nuovo Papa, i cardinali favoriti/ Quote e scommesse: non solo Parolin e Tagle, spuntano gli outsider

Erano solo 2 i cardinali papabili dall’Argentina e nessuno (o quasi) si immaginava nel totonomi della vigilia l’elezione dell’arcivescovo di Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio. I papabili per il Conclave 2013 erano infatti ben altri dopo l’uscita di scena di Benedetto XVI (che non poteva votare in Sistina per sopraggiunti limiti d’età): un continuatore tra i conservatori come l’italiano Angelo Scola (arcivescovo di Milano), il brasiliano Scherer (arcivescovo di San Paolo), il canadese Marc Ouellet e il cardinale americano O’Malley.

I 5 SCRUTINI E LA “SORPRESA” JORGE MARIO BERGOGLIO: I PASSAGGI DEL CONCLAVE 2013

Come poi venne raccontato nel 2019 da un libro-choc del vaticanista di “America” (storica rivista dei gesuiti, lo stesso ordine di cui faceva parte Papa Francesco) Gerard O’Connell – il primo a parlare del Conclave 2013 con dati e numeri molto specifici e che in teoria sarebbero dovuti rimanere segreti come da regolamento della Costituzione Apostolica “Universi Dominici Gregis” – nei primi scrutini del Conclave di 12 anni fa si partì sì dai “papabili” ma vedendo fin da subito una novità inattesa.

Orari fumate Conclave 2025: quando guardare il comignolo/ Cosa succede per la fumata bianca e per quella nera

Secondo quanto raccontato dal vaticanista nei vari retroscena sul Conclave che portò all’elezione di Papa Francesco, al primissimo scrutinio vi furono le varie “strategie” sui gruppi di cardinali che sostenevano i rispettivi papabili: sebbene non vi sia modo di verificare l’attendibilità, il retroscena dell’epoca riportava 30 voti su Scola, 22 su Ouellet, 10 su O’Malley, 4 su Scherer ma soprattutto 26 su Jorge Mario Bergoglio. Nessuno se lo aspettava, anche se in realtà altri retroscena sul Conclave del 2005 riportarono che il vero avversario nei primi scrutini post Wojtyla, “contro” il cardinale Ratzinger, era effettivamente l’allora giovane arcivescovo di Buenos Aires.

Davanti ai tanti voti presi subito da Bergoglio, i cardinali elettori – come racconta il cardinale Gracias nei resoconti degli anni successivi – l’indicazione che stava arrivando dallo Spirito Santo sembrava netta, e da lì si mossero poi le successive votazioni fino alla quinta decisiva. Alle ore 19.06 del 13 marzo 2013, al quinto scrutino ufficiale, la fumata bianca in Piazza San Pietro si distingue nettamente: esattamente un’ora dopo appare dalla Loggia Centrale della Basilica il cardinale Tauran con la locuzione celebre “Habemus Papam”, annunciando al mondo l’elezione di Papa Francesco, ovvero il cardinale Bergoglio.

IL PAPA “DALLA FINE DEL MONDO”: LA FUMATA BIANCA E LA PRIMA URBI ET ORBI DI PAPA FRANCESCO

Decisivi a quanto pare per l’elezione del Santo Padre argentino, oltre ai cardinali americani e sudamericani, furono una nutrita pattuglia di italiani che abbandonò i voti per Scola per orientarli definitivamente su Jorge Mario Bergoglio, un cardinale – e poi un Papa – venuto “da molto lontano”.

Un Papa emerso da un conclave che nei primi scrutini aveva visto molto favorito il cardinale Scola e che ad un certo punto cambiò nettamente per due principali motivi: una rivalità dimostrata da molti cardinali americani nei suoi confronti, e poi dal – si vocifera – “ritiro” della candidatura per evitare di far porre il Conclave 2013 in stallo verso la successiva elezione.

Francesco si presentò così dopo l’iconico “Buonasera” alla cristianità nel suo primo discorso, con relativa Benedizione Urbi et Orbi. Un Papa che parla subito alle “periferie del mondo” e dell’esistenza, che scherza subito coi fratelli cardinali sull’aver preso un Papa «quasi alla fine del mondo»: vi fu il ringraziamento d’obbligo per Papa Benedetto XVI che nei successivi 10 anni rimase in Vaticano in ritiro spirituale, non senza qualche apparizione importante assieme a illuminanti scritti di fede.

Il cammino di Papa Bergoglio parte da quel “Buonasera” e arriva ai giubilei della Misericordia e della Speranza, in 12 anni di magistero globale, amato e anche contestato. L’attesa ora è tutta per capire 12 anni dopo, con alcuni protagonisti attuali che erano presenti nel 2013, come si potrà condurre e concludere l’imminente Conclave della Chiesa Cattolica.