Questo pomeriggio il cardinale Pietro Parolin entrerà in conclave in pole position. È lui il porporato favorito, il più quotato: il silenzioso, prudente, moderato segretario di Stato uscente. Sembra possa contare su un pacchetto di voti in grado di garantirgli di partire in testa nel primo scrutinio. Uno stretto collaboratore del Pontefice defunto che può catalizzare anche i voti dei moderati con un programma di governo teso a consolidare – e perché no, in taluni casi raddrizzare – le riforme lasciate incompiute. Un profilo che non desta neppure troppe inquietudini dopo il tempo turbinoso di Francesco. O almeno, questo è quello che si scrive di lui.

Ma certe voci false, fatte uscire ad arte negli ultimi giorni, dai malanni di salute fino ai documenti del caso Becciu, lasciano intendere che il conclave del cardinale vicentino potrebbe essere in salita. Una componente cospicua di elettori non lo ritiene il candidato giusto. Scriveranno il suo nome alla prima votazione, ma senza convinzione. Perché quello che in realtà vogliono è una figura più decisa, un nome capace di opporsi – non solo simbolicamente – al nuovo “disordine” mondiale, alimentato con piglio decisionista e destrorso (basti pensare alla politica migratoria) che si va creando dopo l’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca. Una tentazione che, per quanto si parli di Vaticano e di fede, appare tipicamente politica: agire per raddrizzare una piega della storia sgradita al limite dell’intollerabile.

Il nome dell’uomo da eleggere verrebbe in un secondo momento. Non basterebbe dunque un candidato mediatore, un tessitore di tele e accordi. Questa fetta trasversale di elettori cerca qualcuno che rappresenti una sorta di anti-potere contro lo stra-potere di Trump, soprattutto adesso che la spinta pacifista del presidente statunitense sta perdendo vigore davanti al muro eretto da Putin nello scenario ucraino. È l’idea, di marca “riformista” – in Italia la si definirebbe cattolico-democratica – che si possano, anzi, si debbano usare tutti i mezzi a disposizione – anche quelli della Chiesa, e in primis l’autorevolezza mondiale del successore di Pietro – per arginare politicamente un potere sgradito. C’è una cospicua parte di pastori, in Italia e fuori, per i quali i molti, troppi cattolici americani che hanno votato Trump sono un’anomalia imbarazzante da sanare il prima possibile. Poco importa, da questo punto di vista, che Trump si fosse ritrovato dalla parte di papa Francesco nel tentare di arrivare a una pace in Ucraina e Palestina.

In questo scenario, a vincere non sarebbe tanto il “progressismo” teologico e dottrinale, ma quello politico, che porterebbe a scegliere un pastore della Chiesa come argine al “sovranismo”. È questo l’altare su cui verrebbe immolato Parolin, un sacrificio “necessario” per eliminare un candidato ritenuto troppo realista e accondiscendente e convincere i cardinali che è invece necessario un papa più “schierato”.

I nomi per il “piano B” non mancano. Se tra gli elettori prevalesse la convinzione che va accelerato il processo sinodale, sarebbe pronto Mario Grech. Se si preferisse approfondire il dialogo con la cultura e i non credenti, ecco Tolentino de Mendonça. Se le preferenze andassero su un pastore che sia anche fine diplomatico, il profilo sarebbe Matteo Zuppi. Per un’apertura alle altre fedi il nome potrebbe essere Claudio Gugerotti.

Ma un conclave si sa come comincia, non come finisce. E questo vale per tutti. Se il “piano A” su Parolin (che rimane in pole) non dovesse andare, se pure il “piano B” non dovesse riuscire, potrebbero allora saltare tutti gli schemi. Ce ne accorgeremmo dai tempi che cominciano a dilatarsi, contro le previsioni della vigilia, ma anche oltre le manovre necessarie a far votare il profilo in questione.

A quel punto ogni scenario diventerebbe possibile, compresa l’ipotesi di scuola che nelle ultime ore ha fatto capolino solo per dovere di inventario: la nomina di una figura esterna al conclave. Magari andando a cercarlo nella più grande delle diocesi o puntando un cardinale ultraottantenne.

L’ultimo avviso è arrivato ieri sera da Gianfranco Ravasi: “Difficile far confluire 89 voti su un candidato”, ha detto il porporato milanese, non votante ma influente. Come dire: preparatevi, e prepariamoci, a soluzioni “creative”.

