L’attesa per l’elezione del nuovo Papa entra finalmente nel vivo dopo l’inizio del Conclave 2025 avvenuta ieri nella prima grande giornata di insediamento e giuramento dei 133 cardinali elettorali: dopo l’Extra omnes pronunciato alle 17.43 dal Maestro delle Cerimonie Ravelli, la prima fumata nera è giunta (con un buon ritardo) alle ore 21.01. L’iter per le votazioni e l’elezione del nuovo Pontefice è ufficialmente in corso con i porporati isolati lateralmente dal mondo fino a che la fumata bianca dal comignolo in Piazza San Pietro non indicherà l’annuncio gioioso della nomina del nuovo vescovo di Roma.

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, NYT: Trump annuncerà un accordo commerciale USA-Regno Unito (8 maggio 2025)

Con oggi scatta però la “guida” completa del Conclave 2025, con le 4 votazioni al giorno suddivise equamente tra mattina e pomeriggio, con però due attese fumate (se non si avrà fino a sera il nome del nuovo Papa): a differenza dei passati Conclavi, le nuove regole specificate dall’Ordo Rituum Conclavis (l’insieme di norme sull’elezione dei Papi, la cui copia è presente sul banchetto di ogni cardinale in Sistina, ndr) stabiliscono in due votazioni ogni mattina del Conclave e due nel pomeriggio.

CONCLAVE 2025/ 1. “Due i nomi in ‘pole’, 4 pronti in caso di impasse”

Questo significa che a seconda dell’orario in cui avverrà la fumata, sarà già possibile capirne l’esito: le norme stabiliscono due fumate al giorno, una attorno a mezzogiorno e una alle ore 19, ma se il nuovo Papa dovesse venire eletto nelle votazioni “pari” della giornata – la seconda e la quarta – allora le fumate sarebbero anticipate rispettivamente alle ore 10.30 e attorno alle 17.30 del pomeriggio. Di fatto, con una elezione nel primo scrutinio del mattino o del pomeriggio si anticiperebbero i tempi canonici per le fumate dal comignolo piazzato sul tetto della Cappella Sistina.

CONCLAVE 2025/ 2. Se chi vuole un Atlantico più largo punta a un Tevere più stretto

‘Extra omnes’, ‘everyone out’.

The doors of the Sistine Chapel close with this proclamation, and all non-essential personnel exit.

Now that they have left, Cardinal Raniero Cantalamessa will deliver a meditation, inviting the cardinals into a space of prayer and discernment… pic.twitter.com/tY5jrtqvGi

— Vatican News (@VaticanNews) May 7, 2025